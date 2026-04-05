به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه به منظور تکریم مقام والای شهدا و قدردانی از صبر و ایثار خانواده‌های آنان،حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، امام جمعه و فرماندار شهرستان ایوان و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید استان با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان در شهرستان ایوان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار از خانواده‌های معظم شهیدان والامقام حسین قاضی‌زاده، علی‌محمد نظری، محمدحسین بهروزی‌منش، علی محمودی، شهیده مریم محمدی، شهیدان افشار خسروی، الهام محمودی، رایان خسروی، نیلا خسروی و شهیده حدیث روشنی تجلیل به عمل آمد و حاضران با آرمان‌های والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار در این دیدارها با تأکید بر جایگاه رفیع شهدا اظهار داشت: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی و پشتوانه‌های استوار انقلاب اسلامی هستند و عزت و امنیت امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است.

امام جمعه ایلام افزود: شهدا با ایثار جان خود، راه عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران را هموار کردند و امروز وظیفه همه ماست که با پاسداری از ارزش‌های انقلاب و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

وی همچنین دیدار با خانواده‌های شهدا را توفیقی بزرگ دانست و گفت: خدمت به خانواده‌های شهدا در حقیقت خدمت به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.