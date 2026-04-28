به گزارش خبرنگار مهر،آیین بهرهبرداری از مزرعه بزرگ تولید محصول پسته به وسعت ۲۰۰ هکتار در اراضی کشاورزی روستای الیمان از توابع بخش مرکزی ری برگزار شد.
این پروژه به همت اداره کل موقوفات آستان مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و با هدف اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، رونق تولید ملی و اشتغالزایی پایدار انجام شده است.
در این مراسم، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسگر تولیت آستان مطهر، بیژن سلیمانپور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه ری، جمعی از روسای ادارات، کارآفرینان و فعالان حوزه کشاورزی کشور حضور داشتند.
طی این آیین، عملیات آمادهسازی و کاشت ۶۰ هزار اصله نهال از محصول استراتژیک و صادراتی پسته در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار به بهرهبرداری رسید.
در پایان این مراسم نیز تعدادی نهال به یاد شهدای والامقام جنگ رمضان و به نیت تبرک به نام شهدا توسط مسئولان غرس شد.
