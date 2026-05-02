به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت گرامیداشت مقام معلم با انتشار پیامی این روز را گرامی داشته و به فعالان این حوزه تبریک گفت.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"۱۲ اردیبهشت ماه"، سالروز شهادت علامه آیت الله مرتضی مطهری (ره) از استوانه‌های برجسته فکری انقلاب اسلامی و "روز معلم" و آغاز هفته بزرگداشت مقام معلمی، فرصتی ارزشمند و مغتنم برای تکریم معلمان شریف -بعنوان پیشگامان هدایت و روشنگری و معماران فردای این سرزمین - و تجلیل از رسالت و نقش آنان مثابه سازنده سنگ بنای تمدن نوین اسلامی است.

در گستره تاریخ، نقش معلم همواره فراتر از انتقال دانش بوده است؛ معلم، روح جامعه را صیقل می‌دهد و اندیشه‌های بالنده را پرورش می‌بخشد. به ویژه در شرایط خطیر و بحرانی، همچون دوران دفاع مقدس و یا مقابله با تهدیدات، مانند آنچه امروز در صحنه جنگ تحمیلی سوم و تجاوزگری دشمن امریکایی و صهیونی رقم خورده است ، نقش معلم و معلمی در حمایت معنوی و روحی از میدان، تقویت روحیه رزمندگان مدافع وطن و تضمین پویایی و استقامت جبهه‌ها، حیاتی و تعیین‌کننده بوده است.

معلم اصیل و رسالت محور با تربیت نسلی مؤمن، شجاع و نستوه، پشتوانه اقتدار و عزت ملی است و به درستی می‌توان گفت که “جهاد تبیین” و “جهاد تربیت” که توسط این قشر معظم رقم می‌خورد، در حقیقت مکمل “جهاد میدان” رزمندگان مدافع وطن است.

تربیت نسلی که بتواند در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اقتصادی، پرچم پرافتخار کشور را برافراشته نگاه دارد و تراز پیشرفت و اقتدار ملی را ارتقاء بخشد، رسالتی است که خورشید پرفروغ معلم و معلمی با تجلی بخشی عشق و ایثار نمایان، راهگشا و الهام بخش می‌ کند.

تردیدی نیست که رسالت معلمی و تربیت نسل عاشق خدمت به ملت و مملکت در این سرزمین که گاه در سکوت و گمنامی صورت می‌گیرد، از بزرگترین سرمایه‌های این کشور است و شایسته عمیق‌ترین قدردانی‌هاست. رسالتی که تحقق صحیح و مومنانه آن امروز در صحنه تعهد و حسن عمل رزمندگان غیور و شجاع نیروهای مسلح و بسیج مردمی _ به عنوان محصول تلاش مومنانه معلمان _ در سنگرهای مقابله با دشمن غدار و اهریمنی پدیدار و اردوگاه استکبار و صهیونیسم بین الملل را در برابر اراده ایران و ایرانی در معرض فروپاشی و اضمحلال قرار داده است.

با گرامیداشت یاد، نام، خاطره و خدمات ماندگار معلمان شهید و گرانقدر مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین دانش آموزان شهید در جنایت امریکایی صهیونی؛ در این موسم خجسته و روح افزا؛ ضمن قدردانی و سپاس صمیمانه از مجاهدت‌ها و نقش آفرینی‌های سترگ و تاریخ ساز جامعه مجاهد، فهیم و با شرافت معلمان میهن اسلامی، امیدوارم یکایک معلمان سرافراز و سربلند ایران اسلامی با اتکال به خداوند متعال و عنایات حضرت ولیعصر (عج) و تاسی به تدابیر، منویات و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، همواره در در خیمه ولایت و مسیر اعتلای علم، فرهنگ و تربیت این مرز و بوم موفق و مؤید باشند.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی