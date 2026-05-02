به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پور کبگانی عصر شنبه در نشست هم اندیشی و هم افزایی به منظور بحث و بررسی مسائل و مشکلات نیازمندان هم استانی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه با حضور دستگاه های حمایتی و اجرایی حاضر در نشست ، بر حمایت و پیگیری مطالبات نیازمندان در سطح ملی و استانی تاکید کرد.



وی در ادامه بر تعامل و هم افزایی دستگاه اجرایی استان با نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی تاکید کرد و گفت: هم افزایی دستگاه های اجرایی و فراهم آوردن امکانات لازم به منظور حمایت و توانمند سازی خانواده های نیازمند و محروم ، از دغدغه ها و اهدافی است که همه ما به دنبال آن هستیم.



نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی همچنین به پیگیری های متعدد خود درسطح ملی برای حل مشکلات نیازمندان اشاره کرد و گفت: وظیفه همه ما از مجلس تا دولت رسیدگی به مسائل و مشکلات زندگی مردم و رفع دغدغه های آنها است.

این نشست هم اندیشی و هم افزایی به منظور بحث و بررسی مسائل و مشکلات نیازمندان هم استانی و هم افزایی دستگاه های خدمات رسان با کمیته امداد و بهزیستی و همچنین پیگیری های نماینده مردم در سطح ملی و استانی برگزار شد.



در ادامه این نشست ، مدیران کل بهزیستی، اموال تملیکی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، امور مالیاتی، نوسازی مدارس و اتاق بازرگانی استان بوشهر به بیان موضوعات و نکته نظرات خود پرداختند و در پایان مقرر شد دستگاههای مذکور در زمینه تأمین سبد معیشتی و لوازم ضروری زندگی نیازمندان کمیته امداد و بهزیستی همکاری کنند.