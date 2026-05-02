دستیار: فرهنگیان گیلان پیشگامان عرصه علم و جهاد هستند 

به گزارش خبرنگار مهر ،نرگس دستیار شامگاه شنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت مقام استاد شهید مرتضی مطهری و معلم از حضور مستمر فرهنگیان بیش از ۶۰ روزه در میدانهای علم و دانش،گفت و اظهار کرد: معلمان و فرهنگیان استان با حضور فعال خود، مانع از خاموشی و کمسو شدن چراغ آموزش شدند و همچنان در این عرصه میدانداری میکنند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به نقش بیبدیل معلمان و فرهنگیان استان،افزود:این حضور پررنگ، گواه تعهد و دغدغهمندی این قشر نسبت به آینده علمی کشور است.
دستیار با تجلیل از همراهی و پشتیبانی فرهنگیان در ابعاد مختلف، گفت:حضور فرهنگیان و معلمان تنها محدود به کلاس درس نیست، بلکه آنان در میدانهای جهادی نیز حضوری فعال و تأثیرگذار دارند.
وی به آمادهسازی و توزیع وسایل فرهنگی و پذیرایی به صورت میدانی توسط این عزیزان اشاره کرد و ادامه داد:فرهنگیان با روحیه جهادی درشرایط مختلف در حال خدمت رسانی هستند
لزوم حضور فرهنگیان در راستای منویات رهبری
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بر اهمیت حضور فعال جامعه بزرگ فرهنگیان در عرصههای مختلف اظهار کرد:جامعه فرهنگیان، به دلیل گستردگی و تأثیرگذاریاش، نقشی بسزایی در پیشبرد اهداف کلان جامعه دارد.
دستیار با بیان اینکه این حضور نباید تنها به وظایف اداری و آموزشی محدود شود، به راهکارهای عملیاتی شدن این حضور جهادی اشاره کرد و گفت:با استفاده از ظرفیتهای موجود مانند مساجد، حسینیهها و موکبها، میتوانیم حضور فرهنگیان را در میدانهای مختلف اثرگذارتر کنیم لذا این نهادها و پایگاههای مردمی، بستر مناسبی برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و جهادی فرهنگیان فراهم میآورند.
نقش رسانه در جنگ نرم و تأثیر بر جوانان
مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به اهمیت جنگ رسانهای و نرم، اظهار کرد: رسانهها در شکلدهی افکار عمومی، به ویژه در میان جوانان،نقش حیاتی دارند.
وی افزود:حضور رسانهای فعال و هدفمند فرهنگیان میتواند تأثیر مثبتی بر جوانان داشته باشد و آنان را در برابر هجمههای فرهنگی مصون نگه دارد.
دستیار با تاکید بر اهمیت پاسداشت جایگاه رفیع معلم و فرهنگی گفت:با استفاده از ظرفیت رسانه و حضور فعال در این میدانها میتوانیم به عنوان سنگر دفاع از نسل آینده عمل کنیم.
