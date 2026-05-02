آیین تجلیل از معلمان نمونه سمنان برگزار شد؛ تقدیر از ۴۵ معلم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از معلمان و فعالان فرهنگی، مربیان و روحانیان امین مدارس استان سمنان شامگاه شنبه همزمان با روز گرامی داشت مقام معلم در سالن شهید مطهری سمنان برگزار شد.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان سمنان، معاون استاندار سمنان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی همچنین معلمان و فرهنگیان سمنان حضور داشتند.

در این مراسم از معلمان نمونه شهرستان ها و معلمان نمونه استان سمنان قدردانی شد همچنین تعدادی از مربیان نهضت سواد آموزی و مهدهای کودک، مربیان بهداشت، روحانیان امین حاضر در مدارس و فرهنگیان بازنشسته و ... نیز در این مراسم حضور داشتند که تقدیر شدند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این مراسم ضمن گرامی داشت مقام معلم گفت: معلمان انسان ساز ترین افراد در جامعه هستند.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی ضمن اشاره به ضرورت الگوگیری از رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: معظم له نگاه ویژه ای به معلمان و مقوله فرهنگ و آموزش و پرورش داشتند که این نگاه باید سرلوحه امور باشد.

وی با بیان اینکه اهمیت آموزش و پرورش و رسالت معلمان که رسالت انبیاء است بر هیچکس پوشیده نیست، افزود: توجه به اسطوره هایی مانند رهبر شهید انقلاب و شهید مطهری برای ادامه راه آموزش و پرورش راهگشا است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه شعار برنامه بزرگداشت مقام معلم «برای معلم برای ایران» تعیین شده که شعاری زیبا است، تاکید کرد: این شعار نمایان گر نقش معلمان در ساختن ایران اسلامی است.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در سخنانی کوتاه از تقدیر 45 معلم نمونه در سه سطح شهرستان و استان و معرفی در برای تقدیر در سطح ملی کشور خبر داد و گفت: معلمان سازنده نسل های آتی ایران اسلامی و اسوه های فداکاری هستند.

شریفی افزود: ۳۳ معلم نمونه شهرستانی و هشت معلم نمونه شهرستانی مدارس دولتی در کنار یک معلم نمونه استانی و سه معلم نمونه شهرستانی در بخش غیر انتفاعی تقدیر شدند.