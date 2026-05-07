معرفی ۳ معلم سمنان به عنوان نمونه کشوری؛ اراده معلمان و تداوم آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت مقام معلم و نشست شورای آموزش‌ و پرورش استان سمنان، با اشاره به شرایط ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۵ از جمله ناپایداری‌های اینترنت، شیوع آنفلوانزا و برخی چالش‌های اجتماعی، بیان کرد: تلاش مضاعف معلمان در برگزاری کلاس‌های حضوری و مجازی و همراهی خانواده‌ها نقش مهمی در حفظ جریان آموزشی استان داشت.

وی با اشاره به مشارکت بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر در فرآیند انتخاب معلم نمونه، افزود: ۳۳ معلم از مدارس دولتی، ۱۱ معلم از مدارس غیردولتی و سه معلم در سطح استان به‌عنوان معلم نمونه برگزیده شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: انتخاب معلمان نمونه علاوه بر افتخار، مسئولیت بیشتری در حوزه الگو بودن برای فرهنگیان و دانش‌آموزان به همراه دارد.

شریفی همچنین به برگزاری برنامه‌های متنوع هفته معلم در شهرستان‌ها و مناطق استان اشاره کرد و گفت: ستادهای بزرگداشت مقام معلم با وجود محدودیت‌ها، برنامه‌های متعددی از جمله تجلیل در نماز جمعه، نشست‌های شورای آموزش‌ و پرورش و مراسم ویژه فرهنگی را برگزار کردند.