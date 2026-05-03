صدور ۹۴ هزار سند برای واحدهای مسکونی روستایی لرستان

یاسر ملکی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی در لرستان، اظهار داشت: تا کنون تعداد ۹۴ هزار و ۲۲۰ قطعه سند دراینرابطه در استان صادر شده است.
وی گفت: این عدد معادل ۸۲ درصد برنامه عملکرد دراینرابطه است.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک لرستان، بیان داشت: همچنین دررابطهبا صدور سند واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز، حدود پنج هزار و ۲۸۱ قطعه سند صادر شده است.
ملکی با تأکید بر اینکه از همشهریان محترم تقاضا داریم که برای صدور اسناد حدنگاری زراعی خودشان سریعاً اقدام و به اداره ثبتاسناد و املاک مراجعه کنند، گفت: حدنصاب برای صدور سند زراعی برداشته شده و مردم میتوانند با هر میزان مساحتی که املاک آنها دارد، مراجعه کنند و سند آن را اخذ کنند.
