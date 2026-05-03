۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۰

صدور ۹۴ هزار سند برای واحدهای مسکونی روستایی لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک لرستان از صدور ۹۴ هزار سند برای واحدهای مسکونی روستایی این استان خبر داد.

یاسر ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی در لرستان، اظهار داشت: تا کنون تعداد ۹۴ هزار و ۲۲۰ قطعه سند دراین‌رابطه در استان صادر شده است.

وی گفت: این عدد معادل ۸۲ درصد برنامه عملکرد دراین‌رابطه است.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک لرستان، بیان داشت: همچنین دررابطه‌با صدور سند واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز، حدود پنج هزار و ۲۸۱ قطعه سند صادر شده است.

ملکی با تأکید بر اینکه از همشهریان محترم تقاضا داریم که برای صدور اسناد حدنگاری زراعی خودشان سریعاً اقدام و به اداره ثبت‌اسناد و املاک مراجعه کنند، گفت: حدنصاب برای صدور سند زراعی برداشته شده و مردم می‌توانند با هر میزان مساحتی که املاک آنها دارد، مراجعه کنند و سند آن را اخذ کنند.

