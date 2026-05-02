اولویت مدیریت استان جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ امنیت شغلی کارگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز شنبه در آیین گرامیداشت هفته کار و کارگر، امنیت و اقتدار امروز کشور را ثمره مستقیم جانفشانی شهدا دانست و افزود: اگر امروز فرصت خدمت و فعالیت اقتصادی مهیاست، مدیون خون عزیزانی هستیم که در سنگر تولید و دفاع جان خود را فدا کردند.

وی همچنین با اشاره به ابعاد جنگ تحمیلی اخیر و ایستادگی هوشمندانه ملت، خاطرنشان کرد: در حالی که مسیر گفتگوها باز بود، دشمن هجمه‌ای همه‌جانبه را آغاز کرد، اما مردم و کارگران غیور با بصیرت خود بار دیگر اقتدار ملی را به رخ جهانیان کشیدند.

استاندار آذربایجان‌غربی جامعه کارگری و ایثارگران این عرصه را ستون‌های اصلی پیشرفت و ثبات ایران اسلامی دانست و افزود: همراهی جامعه کارگری و بخش حمل‌ونقل در ایام حساس گذشته موجب شد تا آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور در سطح ملی معرفی شود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی خط قرمز مدیریت ارشد استان است، اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این استوار است که حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، هیچ کارگری شغل خود را از دست ندهد و با همراهی کارفرمایان و تشکل‌های کارگری، نه‌تنها از بروز بحران در اشتغال جلوگیری کردیم، بلکه امروز با تکیه بر پروژه‌های در دست اجرا، در مسیر توسعه همه‌جانبه قدم برمی‌داریم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای معیشت و کرامت نیروی انسانی، افزود: سرمایه انسانی بزرگ‌ترین دارایی ماست و توجه به سلامت، رفاه و منزلت کارگران باید در صدر اولویت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی باشد و ثمره این نگاه، آرامش اجتماعی و شکوفایی اقتصادی خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: کارگران ستون فقرات کشور هستند و تولید و خدمات در جامعه به برکت تلاش و عرق جبین آنان شکل می‌گیرد.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: اگر شهدا نبودند امروز ما در این جایگاه قرار نداشتیم و همه آرامش و امنیت کشور در سایه ایثار آنان حاصل شده است.

رحمانی با بیان اینکه حمایت از جامعه کارگری از اولویت‌های مدیریت استان است، گفت: از هر فرد یا مجموعه‌ای که قصد کمک و حمایت از کارگران را داشته باشد، پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با اشاره به شرایط کشور افزود: این جنگ به کشور ما تحمیل شد اما نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، با خویشتنداری عمل می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۱۸ شهید کارگری در استان تقدیم نظام اسلامی شده است، گفت: مهم‌ترین دغدغه ما در شرایط جنگی و بحران، جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی است زیرا تعدیل نیرو علاوه بر تبعات اقتصادی، آثار اجتماعی و انسانی نیز دارد.

وی با اشاره به طرح‌های اقتصادی استان اظهار کرد: عملیات ایجاد مرکز لجستیک در نقده آغاز شده و این طرح می‌تواند به یک قطب اقتصادی مهم در منطقه تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد: لازم است تشکل‌های کارگری بیش از گذشته در امور مشارکت داشته باشند و در میدان حضور پیدا کنند و مدیریت استان نیز از فعالیت‌های آنان حمایت خواهد کرد.

رحمانی با تأکید بر اینکه کارگران نباید دغدغه‌ای در دستگاه‌ها ملزم شدند مطالبات پیمانکاران به ویژه در بخش‌های عمرانی را پرداخت کنند.

وی در ادامه به اولویت‌های توسعه‌ای استان اشاره کرد و افزود: حفظ وضعیت دریاچه ارومیه، فعال‌تر کردن ظرفیت‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌ها از جمله اولویت‌های مهم استان است.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از آغاز طرح‌های تولید انرژی در استان خبر داد و گفت: در این حوزه برنامه تولید ۲ هزار مگاوات برق آغاز شده و سرمایه‌گذاران در این زمینه در حال فعالیت هستند و باید از همه ظرفیت‌ها برای توسعه استان استفاده شود.

در ادامه این مراسم از خانواده شهدای کارگری در استان با حضور استاندار آذربایجان غربی تجلیل شد.