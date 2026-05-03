رضازاده:مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه دریاچه ارومیه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضازاد ظهر یکشنبه در نشست شورای راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه که با حضور مدیرانی از آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار کرد: دریاچه ارومیه به عنوان مهم‌ترین زیست‌ بوم آبی کشور و دومین دریاچه شور جهان، در کنوانسیون رامسر به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره به ثبت رسیده و عامل کلیدی در تنظیم آب‌ وهوا و تغییرات اقلیمی به شمار می رود.

وی جذب گردشگر، رونق اقتصاذی و اشتغال پایدار و حفظ محبط زیست منطقه را از ضرورت های توجه به احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و افزود: در پی خشک شدن دریاچه ارومیه شاهد طوفان های نمکی، مهاجرت اجباری ساکنان حاشیه دریاچه ارومیه، بروز بیماری های تنفسی و پوستی هستیم که اگر این وضعیت مدیریت نشود وضعیت تداوم می یابد.

رضازاد خاطرنشان کرد: فعالیت های انسانی،توسعه ناپایدار اراضی کشاورزی، برداشت های بی رویه آب های زیرزمینی، مصرف بالای آب و بهره وری پایین در بروز وضعیت دریاچه ارومیه تعیین کننده هستند.

رئیس دانشگاه ارومیه اظهار کرد: در این راستا می توان با ارتقای بهره‌وری آب، توسعه کشت گیاهان کم‌آب‌بر، استفاده از آب‌های نامتعارف، توسعه بوم‌گردی سازگار با محیط زیست، جلوگیری از صادرات آب به‌صورت مجازی و انعقاد قرارداد با دانشگاهیان از راهکارهایی است می توان در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه کمک کار باشد.

رئیس دانشگاه ارومیه گفت: این دانشگاه با بهره‌ گیری از ظرفیت اساتید و محققان خود، مقالات علمی و راهکارهای متعددی را برای برون‌رفت از این بحران ارائه کرده و آماده همکاری جدی در این زمینه است.

رضازاد بر لزوم تدوین نقشه راه توسعه استان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکید کرد و افزود: طرح های مصوب احیای دریاچه ارومیه به تنهایی مشکل را حل نمی کند باید مسایل معیشتی، اشتغال جایگزین، مسایل اجتماعی و فرهنگی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه ارومیه همچنین خواستار شکل گیری مدیریت واحد و یکپارچه تولید پایدار و مدیریت مصرف آب در منطقه شد و گفت: مدیریت مصرف آب با آبیاری نوین، جلوگیری از توسعه بی رویه اراضی کشاورزی، آگاهی و حساسیت بخشی مردم در خصوص دریاچه ارومیه نیز در این راستا مدنظر قرار گیرد.