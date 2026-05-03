آغاز فصل نو نوغانداری در مازندران

حسین نگهدار در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود::همزمان با شروع فصل نوغانداری، توزیع ۳۲۰۰ جعبه تخم نوغان در استان مازندران آغاز شد. این اقدام با هدف حمایت از توسعه فعالیتهای نوغانداری و ارتقاء درآمد روستاییان صورت میگیرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز توزیع ۳۲۰۰ جعبه تخم نوغان در سطح استان خبر داد و گفت: با توجه به شروع فصل نوغانداری، این تخمها با قیمت مصوب هر جعبه ۱۰۰ هزار تومان از طریق مراکز توزیع معتبر در شهرستانهای مختلف استان به نوغانداران ارائه خواهد شد.
وی در ادامه افزود: هدف از این توزیع، حمایت از نوغانداران و تقویت تولید ابریشم در استان است. مازندران با داشتن شرایط مناسب اقلیمی و تاریخی در پرورش کرم ابریشم، یکی از قطبهای مهم این صنعت در کشور محسوب میشود.
نگهدار همچنین در پاسخ به سئوال درباره اهمیت این صنعت برای اقتصاد روستایی مازندران توضیح داد: نوغانداری به عنوان یکی از فعالیتهای مکمل بخش کشاورزی، میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و بهبود درآمد خانوارهای روستایی ایفا کند. این صنعت همچنین در توسعه صنایع وابسته به ابریشم و ایجاد زنجیرههای تولید تأثیرگذار است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از نوغانداران خواست تا نکات فنی در خصوص پرورش کرم ابریشم را رعایت کنند. وی افزود: استفاده از برگ توت سالم و باکیفیت یکی از عوامل مهم در موفقیت پرورش کرم ابریشم است و ما در این مسیر به نوغانداران خدمات مشاورهای و فنی ارائه خواهیم داد تا شاهد افزایش تولید پیله تر در استان باشیم.
نظر شما