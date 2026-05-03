ذخیره ریالی «دارو» از مرز ۲۵ همت عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، با تشریح آخرین وضعیت ذخیره استراتژیک کشور، از وضعیت مطلوب نقدینگی ریالی و انعقاد قرارداد با بیش از ۱۵۰ شرکت دارویی خبر داد.
وی با اشاره به موفقیتهای حاصل شده در تامین نقدینگی ریالی، اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته، در حوزه ریالی به ثبات خوبی رسیدهایم. علاوه بر ۲۴ همت پیشین، قراردادهایی به ارزش ۲۵.۳ همت منعقد شده و بالغ بر ۴.۱ همت قرارداد جدید نیز آماده ارجاع است که با تأیید نهایی، عملیاتی خواهد شد.
شهابی مجد با بیان اینکه سازمان غذا و دارو در حال حاضر هیچگونه مشکل نقدینگی در بخش ریالی ندارد، افزود: از مجموع اعتبارات، تاکنون حدود ۱۹ همت هزینه شده و بالغ بر ۵ همت نیز در حسابهای سازمان غذا و دارو موجود است. کالاهای تأمین شده نیز که بخشی از آنها در شرایط بحرانی اخیر جهت رفع نیاز بازار توزیع شد، از طریق چرخه بازگشت نقدینگی از شرکتهای پخش، مجدداً به حسابهای رابط واریز میشود تا پایداری مالی پروژه حفظ شود.
وی در ادامه به تنوع قراردادها اشاره کرد و گفت: در این طرح با ۱۵۲ شرکت دارویی، ۲۴ شرکت تجهیزات پزشکی و ۴ شرکت تولیدکننده شیرخشک همکاری داریم. در حوزه شیرخشک، ذخیره استراتژیک یک همتی پیشبینی شده که ۳۰ درصد آن محقق شده و در حوزه تجهیزات نیز ۳.۵ همت قرارداد ریالی منعقد شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در صورت تأمین به موقع ارز و ابلاغ نرخهای مصوب در سیستم بانک مرکزی، با توجه به آمادگی کامل شرکتهای طرف قرارداد، هیچ مشکلی در تامین و صیانت از ذخایر استراتژیک کالاهای سلامت کشور نخواهیم داشت.
