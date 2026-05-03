برخورد مرگبار پژو ۲۰۷ با پایه پل عابر پیاده دو قربانی گرفت

به گزراش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، در تشریح جزئیات حادثه تصادف اظهار داشت: در ساعت ۳:۰۹ دقیقه بامداد امروز، یک مورد حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید لشکری، در فاصله تقریبی ۴ کیلومتری میدان آزادی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله نیروهای دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در بازه زمانی کمتر از ۵ دقیقه در محل حادثه حاضر شدند و مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ با دو نفر سرنشین (مردان جوان حدوداً ۲۰ تا ۲۲ ساله) به دلایل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده است. این خودرو پس از عبور از روی جوی آب، به شدت با پایه‌های فلزی پل عابر پیاده مستقر در محوطه پیاده‌رو برخورد کرده بود. شدت برخورد به حدی بود که علاوه بر وارد آمدن خسارات سنگین به پایه‌های پل، بدنه خودرو نیز به طور کامل متلاشی شده بود.

ملکی با اشاره به محبوس شدن سرنشینان در میان آهن‌پاره‌ها تصریح کرد: آتش‌نشانان بلافاصله عملیات رهاسازی را آغاز کرده و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی و بریدن قطعات خودرو، هر دو سرنشین را خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند. متأسفانه پس از معاینات بالینی مشخص شد که هر دو جوان جان خود را در این حادثه از دست داده‌اند.

ملکی خاطر نشان کرد: در پایان عملیات، خودرو به محل امن منتقل و صحنه حادثه برای بررسی دقیق علت وقوع تصادف تحویل عوامل پلیس راهور شد. خواهش ما این است که هنگام تردد در ساعات میانی شب، با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه حرکت کنید. رانندگان گرامی هر کجا که احساس خستگی و خواب‌آلودگی کردند، با توقف در محلی امن، دقایقی استراحت کرده و سپس به مسیر خود ادامه دهند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.