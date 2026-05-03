فیلترهای هوای فرابنفش در کاهش عوامل محرک آسم موثرند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که نصب یک نوع فیلتر هوای فرابنفش در سیستم‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع منجر به کاهش بیش از دو برابری میکروب‌های مرتبط با آسم شده است.

دکتر «کالب وار»، محقق ارشد و رزیدنت پزشکی دانشگاه سینسیناتی، در یک بیانیه خبری گفت: «نور فرابنفش اثرات باکتری‌کشی شناخته شده‌ای دارد، اما آیا این می‌تواند بر پیامدهای آسم تأثیر بگذارد؟ ما یک مطالعه آزمایشی ایجاد کردیم که پتانسیل تغییرات باکتریایی در محیط نور فرابنفش مبتنی بر HVAC را برای تأثیرگذاری بر تعدیل و کنترل علائم آسم برجسته می‌کند.»

طبق تحقیقات قبلی، نور فرابنفش می‌تواند باعث شود که سطح آلرژن‌های موجود در هوا در عرض نیم ساعت پس از فعال شدن، 20 تا 25 درصد کاهش یابد.برای مطالعه جدید، محققان یک فیلتر UVرا در سیستم تهویه مطبوع خانه‌های هفت کودک مبتلا به آسم نصب کردند.

به عنوان یک گروه کنترل، یک دستگاه UV ساختگی در هفت خانه کودک دیگر نصب شد.نمونه‌های گرد و غبار از فرش‌های خانگی هنگام نصب دستگاه‌ها و دوباره پس از یک سال جمع‌آوری شد.نتایج نشان داد خانه‌ای که فیلتر UV داشت، دو برابر کاهش در فراوانی میکروارگانیزم‌هایی که معمولاً در دهان و سینوس‌های فرد یافت می‌شوند، داشت.

محققان گفتند که برای بررسی بیشتر مزایای بالقوه فیلتراسیون UV در خانه‌ها و مؤسسات دولتی، مطالعات بیشتری لازم است. به عنوان مثال، فیلترهای UV در سیستم‌های تهویه مطبوع مدارس ممکن است کودکان را از حملات آسم در کلاس محافظت کند.