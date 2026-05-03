انجام ۱۸ هزار تست تشخیصی برای مبارزه با «بروسلوز» در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسمی صبح یکشنبه در جمع رسانه ها با اشاره به اقدامات صورت گرفته این آزمایشگاه در سال گذشته علیه بیماری بروسلوز، بیان کرد: در سال گذشته ۱۸ هزار تست تشخیصی برای دستیابی به اهداف تشریح شده صورت گرفته است.

وی با اشاره به ماهیت این بیماری، بیان کرد: این باکتری زئونوز در دام باعث سقط جنین، ناباروری، کاهش تولید و در نتیجه بروز خسارات اقتصادی فراوان می شود که علاوه بر مخاطرات بهداشتی، اهمیت پیشگیری و کنترل آن را چندین برابر می کند.

قاسمی بیان کرد: مصرف شیر جوشیده شده یا پاستوریزه و پخت کامل گوشت از الزامات استفاده از فرآورده های خام دامی بوده و لزوم رعایت موازین بهداشتی در دامداری ها، برای ریشه کنی این بیماری مهلک بسیار موثر است.

رئیس آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار داشت: تشخیص زود هنگام و شناسایی موارد مثبت با انجام انواع تست های سرولوژی در راستای کنترل این بیماری همواره مورد توجه قرار دارد.