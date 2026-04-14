توقیف ۹ رأس دام قاچاق در محور سمنان-دامغان؛ راننده دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی صبح سه شنبه در بازدید اداره دامپزشکی سمنان از توقیف محموله دام در پلیس راه سمنان- دامغان خبر داد و اظهار کرد: توقیف محموله در راستای اجرای قوانین نظام جامع دامپروری و مبارزه با قاچاق دام انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه عدم نداشتن مجوزهای بهداشتی دامپزشکی و نصب پلاک هویت در حکم قاچاق است، افزود: افزون بر این این محموله در خودرو نامتعارف نیز بارگیری شده بود.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان تعداد دام را ۹ رأس برشمرد و اظهار کرد: این تعداد دام از مبدا استان قزوین بارگیری و به سمت تربت جام استان خراسان جنوبی در حال تردد بود.

کاظمی اضافه کرد: جا به جایی دام زنده در محورهای مواصلاتی منوط به داشتن تأیید سلامت و پلاک گذاری رسمی برای پیشگیری از انتقال بیماری ها و بروز بحران است.

وی ادامه داد: محموله دام به بخش قرنطینه دامپزشکی منتقل، راننده دستگیر و همچنین خودرو نیز توسط دستگاه قضا راهی پارکینگ شد.