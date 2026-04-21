۳۸ هزار آزمایش دامپزشکی در خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی احمدی صبح سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها از انجام قریب به ۳۸ هزار مورد آزمایش تشخیصی و کنترلی در سالی که گذشت خبر داد و افزود: در این میان، ۴۰۰ آزمایش با استفاده از تکنیک پیشرفته PCR برای تشخیص سریع بیماری‌هایی چون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، آنگارا و مرس انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین، ۴۶ نمونه آزمایشگاهی با همین روش برای جلوگیری از تقلبات بهداشتی و تشخیص گونه گوشت مورد آزمایش قرار گرفتند.

احمدی اظهار داشت: برنامه سالیانه پایش بهداشتی، به‌ویژه بیماری مشترک بروسلوز، با انجام ۱۶ هزار و ۷۵۵ مورد آزمایش پیگیری شد که به شناسایی و حذف دام‌های آلوده و جلوگیری از ورود فرآورده‌های ناسالم کمک شایانی کرد.

تضمین سلامت صنعت طیور

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار داشت: برای حفظ پایداری تولید در صنعت پرورش طیور و جلوگیری از زیان اقتصادی تولیدکنندگان، حدود ۱۲ هزار سرولوژی طیور برای ردیابی و شناسایی بیماری‌های گامبورو، نیوکاسل، برونشیت و آنفلوانزای غیر فوق حاد انجام گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در راستای نظارت بهداشتی بر زنجیره تأمین فرآورده‌های خام دامی و تضمین کیفیت، سه هزار آزمایش آنالیز شیمیایی و میکروبی انجام شد.

وی از انجام ۱۱۱ مورد آزمایش سم‌شناسی طی سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین انجام دو هزار و ۸۲۷ مورد آزمایش انگل‌شناسی و ۴۹۶ مورد آزمایش خون‌شناسی، فرآیند تصمیم‌گیری را برای سایر ادارات تسهیل کرده است.

وی بر مخاطرات جدی باقیمانده آنتی‌بیوتیک در فرآورده‌های خام دامی تأکید کرد و گفت: ۵۴۶ مورد آزمایش باقیمانده آنتی‌بیوتیک در گوشت دام و طیور انجام شده تا از ورود این فرآورده‌ها به سفره خانوار جلوگیری شود.

نیاز به ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۵

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به پروژه مشترک ادارات دامپزشکی شهرستانها در حوزه دام عشایر، بیان کرد: طی سال گذشته تأمین واکسن، سموم و سایر نهاده‌های دامی مورد استفاده در جمعیت دام عشایر و همچنین فعالیت‌های آموزشی و ترویجی اعتباری بالغ بر ۳۵۳ میلیارد ریال مصروف داشته است

وی بیان کرد: خدمات دامپزشکی مرتبط با دام عشایر شامل عملیات مایه کوبی علیه بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام، سمپاشی دام و اماکن دامی، ارائه خدمات معاینه و مشاوره و ارائه آموزش های بهداشتی لازم است.

احمدی گفت: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص افزایش سطح خدمات بهداشتی در جمعیت دام عشایر و همچنین نرخ افزایشی واکسن، سموم و سایر نهاده های مورد نیاز، اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال در سال جاری مورد نیاز خواهد بود.