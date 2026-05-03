به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی با اشاره به آخرین جزئیات تسهیلات ودیعه مسکن به آسیبدیدگان از جنگ رمضان، اظهار داشت: تاکنون از مجموع ۱۳۷ نفر ثبتنامکننده در سامانه مربوطه، برای ۱۲۷ خانوار تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود: مبلغ پرداختی به این تعداد متقاضی ۷۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان بوده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: شهرستانهای بروجرد با ۳۹ فقره، دورود با ۲۵ فقره، خرمآباد با ۲۳ فقره، الشتر با ۲۲ فقره، پلدختر با هفت فقره و نورآباد با چهار فقره به ترتیب بیشترین سهم پرداختی را به خود اختصاص دادهاند.
مجیدی، تأکید کرد: پیگیریها برای پرداخت تسهیلات به مابقی ثبتنامکنندگان واجد شرایط ادامه دارد.
