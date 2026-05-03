  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

پرداخت ۷۱ میلیارد تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ در لرستان

پرداخت ۷۱ میلیارد تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ در لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از پرداخت ۷۱ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی با اشاره به آخرین جزئیات تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان از جنگ رمضان، اظهار داشت: تاکنون از مجموع ۱۳۷ نفر ثبت‌نام‌کننده در سامانه مربوطه، برای ۱۲۷ خانوار تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: مبلغ پرداختی به این تعداد متقاضی ۷۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان بوده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: شهرستان‌های بروجرد با ۳۹ فقره، دورود با ۲۵ فقره، خرم‌آباد با ۲۳ فقره، الشتر با ۲۲ فقره، پل‌دختر با هفت فقره و نورآباد با چهار فقره به ترتیب بیشترین سهم پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

مجیدی، تأکید کرد: پیگیری‌ها برای پرداخت تسهیلات به مابقی ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط ادامه دارد.

کد مطلب 6818513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها