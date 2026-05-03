۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

بقایی: در ایران آنچه ماندگار می‌شود، پهلوانی است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درگذشت عبدالله موحد یادآور یک ویژگی اختصاصی تمدن و فرهنگ ایرانی است؛ آنچه ماندگار می‌شود فقط قهرمانی نیست، پهلوانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی با تجلیل از میهن‌دوستی مرحوم عبدالله موحد، اسطوره کشتی ایران در شبکه ایکس نوشت: «درگذشت عبدالله موحد، اسطوره کشتی با پنج طلای جهان و یک طلای المپیک، یادآور یک ویژگی اختصاصی تمدن و فرهنگ ایرانی است؛ در ایران، آنچه ماندگار می‌شود فقط قهرمانی نیست، پهلوانی است. موحد نه فقط با مدال‌هایش، بلکه با غیرت میهن‌دوستی‌اش -حتی زمانی که در خارج از ایران بود- در حافظه جمعی ایرانیان به نیکی باقی خواهد ماند. درگذشت ایشان را به جامعه ورزش و مردم ایران تسلیت می‌گویم.»

زهرا علیدادی

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      عبد الله موحد هم قهرمان بود وهم پهلوان ،ایشون ادم خوبی،بود
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز ،مرده انست که نامش به نیکی نبرنند ،عبدالله موحد هم پهلوان بود وهم قهرمان

