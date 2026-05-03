به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی با تجلیل از میهندوستی مرحوم عبدالله موحد، اسطوره کشتی ایران در شبکه ایکس نوشت: «درگذشت عبدالله موحد، اسطوره کشتی با پنج طلای جهان و یک طلای المپیک، یادآور یک ویژگی اختصاصی تمدن و فرهنگ ایرانی است؛ در ایران، آنچه ماندگار میشود فقط قهرمانی نیست، پهلوانی است. موحد نه فقط با مدالهایش، بلکه با غیرت میهندوستیاش -حتی زمانی که در خارج از ایران بود- در حافظه جمعی ایرانیان به نیکی باقی خواهد ماند. درگذشت ایشان را به جامعه ورزش و مردم ایران تسلیت میگویم.»
