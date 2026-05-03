به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمحیط زیست، هادی کیادلیری، در مراسم افتتاح طرح «محیطیـار» با عنوان مأموریت ماکان که در سازمان حفاظت محیطزیست و با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش و شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست برگزار شد، با تسلیت شهادت هموطنان بهویژه دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب در جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: شهادت این کودکان مسئولیت سنگینی بر دوش ما گذاشت و به خانواده داغدار این عزیزان تسلیت عرض میکنم.
وی درباره آغاز طرح محیط یاری در سال ۱۳۸۵، یادآور شد: این طرح نیازمند فرایند شفاف و قابلیت اجرا بود و لذا کارشناسان اقدام به بازآرایی این طرح کرده و سال ۱۴۰۳ از پوستر آن رونمایی شد. آموزش کودکان منجر به ایجاد رفتار پایدار در آنها میشود هرچند بنا نداریم عادت بدون آگاهی با پایهگذاری کنیم؛ اما ارزشهایی مثل مسئولیتپذیری ور سنین کودکی شکل میگیرد؛ لذا سرمایهگذاری آموزشی در حوزه محیطزیست بر روی کودکان بازده بالایی دارد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: یقین داریم آموزش به کودکان دورریزی ندارد؛ چراکه کودکان حامل فرهنگ آینده هستند. یادگیری کودکان از طریق تجربه و آمادگی برای شکلگیری عادت و الگوپذیری رخ میدهد؛ اما آموزش باید مداوم و قابلدسترس باشد. در شرایط جنگی شاید توجه به مسائل محیط زیستی در اولویت مردم نباشد؛ لذا تأکید داریم نباید اجازه داد محیطزیست در این شرایط فراموش شود. ازاینرو طرح مأموریت ماکان به یاد دانشآموز شهید ایجاد شد که هم یادآور دانشآموزان شهید، مسئولیت سنگین بر دوش ما و ایجاد خلاقیت در کودکان باشد.
در بخش دیگر این برنامه محمد مدادی رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان توضیح داد: در بخش آموزشهای رسمی درس انسان و محیطزیست در پایه یازدهم داریم و در شاخه کار و دانش نیز رشتهای در این حوزه داریم.
وی با بیان اینکه طرح ملی محیط یار از جمله آموزشهای غیررسمی در حوزه محیطزیست است که به دانشآموزان داده میشود، ادامه داد: سعی در بازطراحی طرح محیط یار داشتیم تا طرح دانشآموز محور، فعالیتمحور و مسئلهمحور شود. سعی کردیم فعالیتهای موازی در طرح محیط یار ادغام شود و به فعالیت گروهی توجه شده است. فرایند اجرایی این طرح به شکلی است که در فراخوان عمومی مراقبین سلامت تحت آموزش تکمیلی قرار گرفتند و همین فرایند برای دانشآموزان شکل گرفت.
مدادی افزود: برای مراقبین سلامت استانها نشست دو روزهای در مشهد برگزار شد و نهایتاً به جمعبندی رسید. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ آموزشها برگزار که ۷۲۵۸ نفر از مدیران مدارس ابتدایی و ۶۰۵۱ نفر از مراقبین سلامت آموزش دیدند.
رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان تصریح کرد: همزمان اجرای برنامههای آموزشی برای دانشآموزان را داشتیم و اقلام آموزشی موردنیاز تهیه شد. راهنمای اجرای طرح محیط یار در مدارس در حال صفحه یاری در انتشارات مدرسه است. با کمیسیون ملی یونسکو طرحی را مبتنی بر نظام استاندارد پیش بردیم. امیدواریم تا انتهای سال تدوین برنامه درس ملی محیطزیست قابلارائه به شورایعالی آموزشوپرورش برای تصویب باشد. رشته محیطبانی را در شاخه کار و دانش برای تأمین محیطبان سازمان را پیش میبریم. در ۶ استان رشته محیطبانی داریم، ۱۰۸ دانشآموز مشغول تحصیل در این رشته هستند و ۳۶ فارغالتحصیل در این حوزه داشتیم که ۱۱ نفر از آنها بهعنوان مأمور سرباز انتخاب شدند و مشغول خدمت هستند.
