به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، روز یکشنبه در مراسم رونمایی از طرح ماکان در سازمان محیط زیست، با تمجید از رویکرد دولت چهاردهم اظهار کرد: باید صمیمانه از تلاش های خالصانه رییس جمهور و اعضای هیات دولت و پیگیری‌های مجدانه آنان در این شرایط سخت قدردانی کنیم.

وی با اشاره به جنایت دشمن متجاوز در حمله به مدرسه شهر میناب و شهادت جمعی از کودکان بیگناه، تصریح کرد: امروز نام شهید ماکان نصیری به عنوان نمادی از فرصت‌سازی در دل تهدیدها، معطرکننده فضای تعلیم و تربیت است، ما موظفیم با خون این شهیدان، کاری ماندگار در مسیر اعتلای کشور انجام دهیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با هفته بزرگداشت مقام معلم، این ایام را فرصتی برای تکریم جامعه بزرگ فرهنگیان کشور دانست و همچنین با اشاره به شهادت مظلومانه برخی کودکان و دانش‌آموزان، از نام شهید «ماکان نصیری» در این برنامه یاد کرد و گفت: تبدیل این حوادث تلخ به فرصتی برای شکل‌گیری یک حرکت فرهنگی و ملی در حوزه محیط‌ زیست می‌تواند اقدامی ماندگار برای کشور باشد.

کاظمی در تبیین جایگاه طبیعت در جهان امروز گفت: دنیا با چهار ابر بحران مواجه است که مهم ترین آن ها بحران محیط زیست است که اگر به آن توجه نشود، زمینه نابودی نظام هستی فراهم خواهد شد.

وی به اهمیت محیط زیست از منظر قرآن کریم هم اشاره کرد و افزود: در قرآن کریم بیش از ۵۰۰ آیه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به طبیعت و محیط‌زیست اشاره دارد.

وی تصریح کرد: خداوند متعال حتی بهشت را با نمادهای محیط‌زیستی و زیبایی‌های طبیعی برای انسان تصویرسازی کرده که این نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این حوزه در روح و روان بشریت است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط‌زیست یک مأموریت فرا ملی است، خاطرنشان کرد: در نظام آموزشی ما، محیط‌زیست یکی از ستون‌های اصلی برنامه های درسی است.

به گفته وی، بنا داریم با آموزش عمومی و گنجاندن مفاهیم محیط‌زیستی در کتاب‌های اختصاصی و عمومی و تمرکز ویژه بر دوره پیش‌دبستانی و ابتدایی برای نهادینه‌ کردن فرهنگ حفاظت از طبیعت، کار ویژه ای را انجام دهیم.

کاظمی در خصوص پیوست آموزشی برای اولیا نیز تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی ما تنها محدود به دانش‌آموزان نیست بلکه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای آموزش خانواده‌ها و معلمان هم در نظر گرفته شده است.

کاظمی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی محیط‌ زیستی گفت: در نظام آموزشی کشور دو مسیر مهم برای پرداختن به این موضوع وجود دارد؛ نخست آموزش رسمی در قالب برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی و دوم فعالیت‌های غیررسمی و تربیتی که زمینه کنشگری و مشارکت دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی افزود: در بخش آموزش رسمی، موضوع محیط‌ زیست از دوره پیش‌دبستانی تا مقاطع مختلف تحصیلی در برنامه‌های درسی مورد توجه قرار گرفته و در قالب درس‌ها و فعالیت‌های آموزشی به دانش‌آموزان منتقل می‌شود. با این حال، بخش غیررسمی آموزش که فرصت تجربه عملی، مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های میدانی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند، می‌تواند تأثیر عمیق‌تری در شکل‌گیری رفتارهای پایدار محیط‌ زیستی داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه محیط‌ زیست خبر داد و گفت: در صورت برنامه‌ریزی مناسب، می‌توان هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش تخصصی در حوزه محیط‌ زیست راه‌اندازی کرد و حتی از ظرفیت فضاهای موجود برای ایجاد کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط استفاده کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با محیط‌ زیست ماهیت عملی دارند و می‌توان بخشی از آموزش‌های نظری و مهارتی دانش‌آموزان را در محیط‌های طبیعی و فضاهای مرتبط با این حوزه ارائه کرد.

کاظمی همچنین به ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست در جامعه اشاره کرد و گفت: هر تغییری که قرار است در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رخ دهد، تنها از مسیر آموزش و یادگیری امکان‌پذیر است. بنابراین آموزش مهارت‌ها و رفتارهای درست زیست‌محیطی نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود شرایط دارد.

وی با اشاره به روند اجرای طرح «محیط‌یار» در مدارس کشور اظهار کرد: برای موفقیت در این حوزه باید چند گام اساسی برداشته شود. نخست ایجاد ساختار مناسب است تا دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها بتوانند در قالب آن به‌صورت منسجم فعالیت کنند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: شکل‌گیری شبکه «محیط‌یار» در مدارس کشور گامی مهم در این مسیر است و این شبکه می‌تواند به‌عنوان یک ساختار منظم، بستر کنشگری دانش‌آموزان در حوزه محیط‌ زیست را فراهم کند.

وی گام بعدی را هویت‌بخشی به دانش‌آموزان فعال در این شبکه دانست و گفت: باید دانش‌آموزانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند مورد توجه قرار گیرند، معرفی شوند و فرصت نقش‌آفرینی بیشتری پیدا کنند تا احساس مسئولیت و تعلق بیشتری نسبت به محیط‌ زیست داشته باشند.

کاظمی تأکید کرد: وقتی دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی مورد تکریم قرار می‌گیرند و در کنار مدیران و مسئولان قرار می‌گیرند، با انگیزه بیشتری در فعالیت‌های اجتماعی و محیط‌ زیستی مشارکت خواهند کرد.

وی آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان را گام مهم دیگر در این مسیر دانست و گفت: دانش‌آموزان باید به‌طور دقیق با وظایف و مسئولیت‌های خود در حوزه محیط‌ زیست آشنا شوند و مهارت‌های لازم برای انجام فعالیت‌های مرتبط را کسب کنند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر اهمیت برنامه‌سازی و ایجاد میدان خلاقیت برای دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: باید به این شبکه دانش‌آموزی فرصت داد تا خودشان برای فعالیت‌های محیط‌ زیستی برنامه‌ریزی کنند و ایده‌های خلاقانه ارائه دهند. چنین رویکردی می‌تواند به شکل‌گیری حرکت‌های بزرگ فرهنگی در مدارس و جامعه منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت مدارس در فرهنگ‌سازی اجتماعی گفت: مدرسه مهم‌ترین پایگاه برای تبدیل هنجارها به فرهنگ‌های پایدار در جامعه است و اگر بتوانیم فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست را در مدرسه نهادینه کنیم، این فرهنگ به خانواده‌ها و جامعه نیز منتقل خواهد شد.

کاظمی در ادامه به برخی اقدامات دانش‌آموزان در حوزه منابع طبیعی و درختکاری اشاره کرد و گفت: حتی در شرایطی که مدارس به‌صورت فیزیکی تعطیل بودند، دانش‌آموزان در برنامه‌های مرتبط با هفته منابع طبیعی و درختکاری مشارکت فعال داشتند و اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شد.

وی با تأکید بر حمایت کامل آموزش و پرورش از برنامه‌های محیط‌ زیستی اظهار کرد: ما خود را یک «محیط‌یار» و «محیط‌بان» می‌دانیم و حفظ طبیعت را وظیفه‌ای ملی، دینی، انسانی و اخلاقی می‌دانیم. آموزش و پرورش با تمام ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای خود برای توسعه فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست در میان نسل آینده تلاش خواهد کرد.