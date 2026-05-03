۳۹ درصد از حجم مخازن سدهای لرستان پُر است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاکاوند در سخنانی، اظهار داشت: هم اکنون ۳۹ درصد از حجم ذخیره سدهای استان آب دارد که علی‌رغم افزایش 31 درصدی حجم مخازن سدها نسبت به سال آبی گذشته، همچنان ذخیره سدهای لرستان تکمیل نشده و با کسری ظرفیت مواجه هستیم

وی گفت: حجم کل مخازن سدهای «مروک»، «ایوشان»، «تنگ هاله»، «خان‌آباد»، «کزنار»، «حوضیان»، «تاج‌امیر» و «کمندان» در حال حاضر ۲۴۵.۷ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: باوجود افزایش ۳۱ درصدی حجم مخازن نسبت به سال گذشته، ذخایر همچنان در سطح ۳۹ درصد باقی‌مانده و ظرفیت سدها تکمیل نشده است.

کاکاوند با ارائه جزئیات وضعیت سدها، تصریح کرد: درحالی‌که مخازن سدهای «هاله» و «کزنار» به ظرفیت ۱۰۰ درصد رسیده و سد «خان‌آباد» ۶۷ درصد پر شده است، سدهای «مروک» با ۱۴ درصد و «حوضیان» با ۱۶ درصد، کمترین میزان افزایش حجم را نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته‌اند.

وی همچنین مجموع آب ورودی به هشت سد اصلی استان را ۲.۰۵ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد.