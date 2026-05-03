به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اعلام برنامه زمانی ثبتنام و برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۵ در ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش، زمان بندی ثبتنام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اعلام شد.
متقاضیان پذیرش در مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ میتوانند برای، ثبتنام و انتخابرشته این برنامه پذیرش (برای رشتههای با آزمون و همچنین رشتههای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) از روز یکشنبه ۲۰ به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند. مهلت ثبت نام و انتخاب رشته تا ۲۶ اردیبهشت ادامه دارد.
ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخابرشته و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبتنام، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام در سامانه اقدام کنند.
با توجه به اینکه ثبتنام و انتخابرشته همزمان در یک مرحله انجام میشود، متقاضیان باید با توجه به رشته محل های اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخابرشته نسبت به انتخاب و درج رشتهمحلهای مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام کنند.
دفترچه راهنمای پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ همزمان با شروع ثبتنام از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
زمان برگزاری آزمون «برای رشتههای پذیرش با آزمون» بعد از فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
