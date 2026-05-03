کشف بیش از ۵۰ میلیارد ریال اسکناس قاچاق در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلی ندرخانی در تشریح این خبر اظهار داشت: در یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی که توسط مأموران پست کنترل پایانه مرزی مهران هنگام بررسی ورود و خروج ها صورت گرفت مأموران مرزبانی ۲ نفر تبعه خارجی را متوقف و وسایل آنها را مورد بازرسی قرار دادند.

وی بیان کرد: در بررسی مأموران مرزبانی مشخص شد این دو تبعه حامل زیادی وجه رایج جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی عنوان کرد: در این راستا ماموران مرزبانی موفق شدند مبلغ ۵۰ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال اسکناس که به صورت ماهرانه ای داخل چمدان جاسازی کرده بودندوقصد خروج از کشور را داشتند کشف و ضبط کنند.