به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به وضعیت بارشها در لرستان، اظهار داشت: مطابق آمار سازمان هواشناسی، متوسط بارش استان از مهر ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ حدود ۴۹۱ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته حدود ۳۹ درصد افزایش، اما نسبت به میانگین دوره آماری شش درصد کاهش داشته است.
علیرضا کاکاوند، گفت: همچنین در حوضه آبریز کرخه شاهد افزایش ۴۸ درصدی متوسط بارشها نسبت به مدت مشابه در سال قبل بودیم، درحالیکه در حوضه کارون بزرگ، بارشها نسبت به میانگین بلندمدت ۵ درصد کاهشیافته است.
وی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی، بیشترین بارندگی در محدوده «سراب جلدون» و کمترین میزان آن در منطقه «ازنا - الیگودرز» ثبت شده است، بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: باتوجهبه وضعیت موجود، کشاورزان و بهرهبرداران باید با رعایت دقیق الگوی کشت، میزان برداشت از منابع آبی را مدیریت کنند.
