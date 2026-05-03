حمایت ۴ هزار فرهنگی از ۵۱۰۰ مددجو تحت پوشش کمیته امداد کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با تبریک روز معلم به فرهنگیان کشور به‌ویژه معلمان استان کردستان، از همراهی و اعتماد بیش از ۴ هزار نفر از فرهنگیان به این نهاد حمایتی خبر داد.

وی اظهار کرد: از مجموع این حامیان، ۲ هزار و ۵۷۰ نفر از فرهنگیان ساکن استان کردستان هستند که در قالب طرح‌های مختلف از جمله «مهرآموز» و برنامه‌های حمایتی ایتام و محسنین، مشارکت فعال دارند.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان افزود: این تعداد از حامیان فرهنگی، حمایت مادی و معنوی بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ نفر از ایتام و محسنین را بر عهده گرفته‌اند و نقش مؤثری در ارتقای سطح معیشت و رفاه آنان ایفا می‌کنند.

طوسی در ادامه با اشاره به جامعه آماری مددجویان تحت پوشش این نهاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۱۰۰ نفر از ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که از سوی ۲۲ هزار و ۹۰۰ حامی در داخل و خارج از استان مورد پشتیبانی و حمایت قرار می‌گیرند.

وی بر اهمیت توسعه مشارکت‌های مردمی در حوزه حمایت‌های اجتماعی تأکید کرد و خواستار تداوم همراهی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه فرهنگیان در این مسیر شد.