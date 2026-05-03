به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک رسانه فرانسوی از تشدید اختلافات میان شیخ نشینان خلیج فارس در بحبوحه تحرکات نظامی جدید آمریکا پرده برداشت.

روزنامه فرانسوی لوموند بدون ارائه جزئیات گزارش داد که کشورهای خلیج فارس در بحبوحه تهدیدهای حملات جدید آمریکا علیه ایران، دچار اختلاف شده‌اند.

این روزنامه فاش کرد که ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در جریان سفر به کشورهای خلیج فارس، با متحدان دچار اختلاف که به دنبال استقلال بیشتر در دفاع از خود و در عین حال اجتناب از خشم واشنگتن هستند، گفتگو کرد.

این روزنامه آورده است: بارو به خلیج فارس سفر کرده بود تا وضعیت در شیخ نشینان خلیج فارس را ارزیابی کند. هدف از سفر او به منطقه، آماده شدن برای مرحله پس از جنگ بود. با این حال، این سفر روز جمعه، اول ماه مه، در بحبوحه تهدید به درگیری مجدد، پایان یافت.

رسانه فرانسوی گزارش داد: از سوی دیگر، تهران دوباره هشدار داده است که پاسخ کوبنده ای به حملات جدید نظامی آمریکا خواهد داد و این حملات منجر به پاسخ تلافی‌جویانه‌ای خواهد شد که شامل هدف قرار دادن شیخ نشینان نیز می‌شود.