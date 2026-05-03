به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، توئیت منتشر شده توسط محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و معاون رئیس امارات جنجال گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است.

بر اساس این گزارش، فعالان سعودی معتقدند که این توئیت ممکن است پیامی خطاب به محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات مبنی بر عدم رضایت نسبت به سیاست های ابوظبی باشد.

بن راشد در این توئیت جنجال برانگیز نوشت: زندگی به من آموخته است که مسئولیت یک امانت است و مسئولی که تنها دغدغه‌اش موفقیت شخصی اش است امین نیست. مسئولی که به موفقیت سایر مسئولان اهمیت نمی‌دهد، قابل اعتماد نیست. خودخواهی در دستیابی به موفقیت خیانت در امانت است چرا که وطن قابل تفکیک و تقسیم نیست. مسئولیت یعنی به دوش کشیدن نگرانی‌های ملت، کل ملت، تا باری بر دوش مردم نباشد.

برخی کاربران نیز گفته اند این توئیت در واقع نقل قولی از کتاب «زندگی به من آموخته است» به شمار می رود و ممکن است خطاب به رئیس امارات مطرح نشده باشد.

با این حال کاربران سعودی معتقدند بن راشد مخالفت علنی خود را با سیاست‌های ابوظبی مطرح کرده است. برخی مسئولان اماراتی، از جمله عبدالله الحامد و سلطان الجابر نیز در مورد این توییت اظهار نظر کردند و پیام حاکم دبی را ستودند.

این توئیت با تصاویر و اشاراتی مربوط به دستاوردهای داخلی همراه بود که برخی از کاربران آن را به عنوان فراخوانی برای تمرکز بر توسعه داخلی به جای مشغول شدن به امور خارجه تفسیر کردند.

کاربران فضای مجازی تاکید کردند، این عبارات بیانگر اختلافات اساسی در مورد اولویت‌های سیاست خارجه است و به سابقه ارتباط غیر مستقیم بین دو طرف در امارات اشاره کردند.