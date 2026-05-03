به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: مطابق داده‌های استخراج شده از سامانه‌های ترددشمار، در این بازه زمانی مجموعاً ۶ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۱۲۱ تردد در جاده‌های استان ایلام به ثبت رسیده است.

وی در خصوص تفکیک نوع وسایل نقلیه عبوری افزود: از این میزان تردد، ۵ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۵۴۳ مورد مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است.

دشتی پور عنوان کرد: همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترددهای ماه گذشته، ۷۲۶ هزار و ۱۹۸ مورد گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام با اشاره به پرترددترین مسیرهای ارتباطی استان خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود، محور ایلام - چوار با بیش از ۳۰۳ هزار تردد، نخستین محور محور استان و پس از آن، محورهای صالح‌آباد - ایلام با بیش از ۲۱۵ هزار تردد وسرابله - ایلام با بیش از ۲۰۷ هزار تردد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دشتی‌پور در ادامه به تجهیزات هوشمند جاده‌ای برای پایش ترافیک و ارتقای ایمنی در سطح استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۶۷ سامانه هوشمند جاده‌ای در محورهای استان فعال هستند که شامل ۷۴ دستگاه ترددشمار، ۴۸ دوربین نظارتی، ۴۲ سامانه ثبت تخلف و ۳ تابلو پیام متغیر است.