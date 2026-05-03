  استانها
  آذربایجان غربی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

مصرف روزانه گاز در آذربایجان غربی به ۳۵۲ میلیون مترمکعب رسید

ارومیه - رئیس توزیع و اندازه‌گیری شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: مصرف روزانه گاز فروردین ماه در استان به ۳۵۲ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمودی در این زمینه اظهار کرد: در فروردین ۱۴۰۵ مصرف روزانه به ۳۵۲ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۸ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مجموع گاز مصرفی آذربایجان‌ غربی در سال ۱۴۰۴ به ۷ میلیارد و ۹۵۸ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود یک درصد افزایش نشان می‌دهد.

محمودی با اشاره به جزئیات مصرف در بخش‌های مختلف، افزود: بیشترین میزان مصرف با ۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون مترمکعب مربوط به بخش خانگی و تجاری بود؛ پس از آن، بخش نیروگاهی با ۲ میلیارد و ۹۱ میلیون مترمکعب، صنایع با یک میلیارد و ۲۳ میلیون مترمکعب و بخش CNG با ۳۷۶ میلیون مترمکعب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پی بیشترین مقدار مصرف روزانه در سال ۱۴۰۴ را مربوط به ۱۵ دی‌ماه اعلام کرد و گفت: در این روز حدود ۳۸ میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف شده است.

رئیس توزیع و اندازه‌گیری شرکت گاز آذربایجان‌غربی در ادامه به شرایط مصرف در بازه عملیات رمضان اشاره کرد و گفت: در این ایام، میزان مصرف روزانه استان تابع محدودیت‌های ابلاغی به نیروگاه‌ها و کارخانجات سیمان بود با این حال مجموع مصرف روزانه در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ تفاوت چشمگیری نداشت.

کد مطلب 6818923

