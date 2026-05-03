به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روح‌اله اسپنانی معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه چهارمین واحد گازی نیروگاه نکا ۲۱ روز زودتر از زمان مقرر به شبکه برق متصل شده است، گفت: متخصصان کشورمان رکورد جهانی هشت‌ماهه نصب و راه‌اندازی یک واحد نیروگاهی کلاس E را با وجود جنگ رمضان به ۹۹ روز در این پروژه کاهش دادند.

اسپنانی با تاکید بر اینکه پروژه‌های توسعه نیروگاه‌ها طی دوران جنگ رمضان بی‌وقفه در حال فعالیت‌ بودند، ادامه داد: حتی در ایام عید نوروز روزانه به طور میانگین یک‌هزار نفر در سایت‌های ۲۳ گانه پروژه‌های افزایش ظرفیت نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی مشغول به کار بودند.

وی به طرح توسعه نیروگاه شهید سلیمی نکا اشاره کرد و گفت: این پروژه جدید دارای دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک واحد بخار سیکل‌ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی است که نخستین واحد آن تیرماه سال گذشته و در دوران جنگ ۱۲ روزه وارد مدار شده بود.

اسپنانی با تاکید بر اینکه دومین واحد گازی این طرح اواخر فروردین امسال به شبکه برق کشور متصل شده است، بیان کرد: با وجود قرارگیری مراحل پایانی نصب و راه‌اندازی این واحد در دوران جنگ رمضان و ایام عید، متخصصان صنعت نیروگاهی کشورمان با حداکثر ظرفیت مشغول به کار بودند و ۴۰ درصد فرایند نصب و راه‌اندازی واحد در دوران جنگ اتفاق افتاده است.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با بیان اینکه دو واحد گازی طرح توسه نیروگاه نکا رکوردار زمان نصب و راه‌اندازی یک واحد جدید نیروگاهی مقیاس بزرگ در کشور هستند، اضافه کرد: از زمان ورود تجهیزات اصلی همچون توربین، ژنراتور و ترانس به محل پروژه، مدت زمان نصب، راه‌اندازی و تولید برق این واحد مجموعا ۹۹ روز طول کشیده است.

وی با اشاره به اینکه این واحد ۲۱ روز زودتر از زمان مقرر به شبکه برق کشور متصل شده است، گفت: در مقیاس جهانی معمولا رکورد راه‌اندازی یک واحد گازی کلاس E بین هفت تا هشت ماه بوده است که متخصصان کشورمان موفق شدند با یک کار حرفه‌ای رکورد ۱۳۰ روزه نصب و راه‌اندازی واحد اول گازی طرح توسعه نکا را با وجود شرایط خاص جنگ رمضان به ۹۹ روز برای واحد دوم کاهش دهند.

اسپنانی با بیان اینکه این واحد تماما ساخت داخل با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد وارد مدار شده است، افزود: ظرفیت این واحدها در زمان انتقال تکنولوژی ۱۵۹ مگاوات بوده که متخصصان داخلی کشورمان موفق شده‌اند با تغییر مهندسی و بروز کردن تکنولوژی این عدد را به ۱۸۳ مگاوات افزایش دهند.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی تاکید کرد: همچنین راندمان این واحد نیز از ۳۴ درصد به ۳۶.۸ ارتقا یافته که با احداث واحد بخار طرح توسعه نکا راندمان این واحدها به ۵۳ درصد خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه برق مورد نیاز حدود ۲۴۰ هزار نفر را تامین خواهد کرد، ادامه داد: با توجه به مصرف بالای انرژی در شبکه برق مازندران و تهران، این واحد تاثیرات بسزایی در افزایش ظرفیت، کمک به مصرف‌کنندگان تجاری، صنعتی و خانگی و همچنین کمک به تنظیم ولتاژ و فرکانس شبکه برق کشور در ایام پیک مصرف برق تابستان خواهد کرد.