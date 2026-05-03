ثبت ۳ مورد تلفات فوک خزری در سواحل مازندران

روح الله اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر از ثبت سه مورد تلفات فوک خزری از ابتدای سال جاری در سواحل استان خبر داد و گفت لاشه‌های کشف‌شده اخیر به دلیل فساد پیشرفته امکان نمونه‌برداری نداشتند و به‌صورت بهداشتی دفن شدند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت لاشه‌های کشف‌شده در سواحل مازندران اظهار داشت: با احتساب لاشه نوزاد مشاهده‌شده در دهم اردیبهشت در پناهگاه حیات وحش میانکاله، مجموع تلفات ثبت‌شده فوک خزری در سواحل استان از ابتدای سال جاری تاکنون به سه قلاده رسیده است.

وی درباره روند بررسی این موارد افزود: بررسی کارشناسان اعزامی نشان داد به دلیل گذشت زمان قابل توجه از مرگ دو قلاده فوک، لاشه‌ها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند و به همین دلیل امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی فراهم نبود.

وی گفت: بر همین اساس و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و تحت نظارت کارشناسان، عملیات دفن بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی‌های احتمالی محیطی انجام شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر ادامه پایش‌های ساحلی تصریح کرد: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در تمام سواحل استان فعال است و از شهروندان و صیادان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی و بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

اسماعیلی در پایان با اشاره به اهمیت حفاظت از فوک خزری خاطرنشان کرد: این گونه تنها پستاندار دریای خزر و در فهرست گونه‌های در خطر انقراض اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار دارد و حفاظت از آن و پایش وضعیت جمعیتش از اولویت‌های اصلی مجموعه محیط زیست به شمار می‌رود.