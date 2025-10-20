اسماعیلی: شمار تلفات فوک خزری در سواحل مازندران به ۴۹ قلاده رسید

روح الله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی دو لاشه جدید فوک خزری در سواحل استان خبر داد: با ثبت این موارد، تعداد کل لاشههای مشاهدهشده فوک خزری از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۹ قلاده رسیده است.
اسماعیلی با اشاره به انجام پایشهای مستمر در نوار ساحلی استان گفت: لاشه دو قلاده فوک در سواحل شهرستانهای تنکابن و بهشهر (محدوده میانکاله) شناسایی و مستندسازی شد.
وی با بیان اینکه لاشهها در وضعیت فساد پیشرفته قرار داشتند، افزود: بهدلیل شرایط نامناسب، امکان کالبدگشایی و بررسی دقیق علت مرگ این فوکها فراهم نبود.
اسماعیلی با تأکید بر تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، اظهار داشت: پایشها با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری ادارهکل دامپزشکی استان همچنان ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط فنی، نمونهبرداری تخصصی با هماهنگی نهادهای مسئول انجام خواهد شد.
معاون محیط زیست طبیعی مازندران در پایان از صیادان، گردشگران و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده فوک زنده یا لاشههای احتمالی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستانها گزارش دهند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.
