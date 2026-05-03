شهید لاریجانی تجلی عملی اندیشه های شهید مطهری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا لاریجانی در مراسم بزرگداشت اربعین شهید دکتر علی لاریجانی که در مدرسه علمیه قرآنی امام علی بن موسیالرضا(ع) برگزار شد، با اشاره به تقارن این ایام با بزرگداشت مقام معلم و سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، به تبیین ابعاد شخصیتی و فکری این دو شهید پرداخت و بر پیوند عمیق میان اندیشههای آنان تأکید کرد.
فرزند شهید لاریجانی با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم، اظهار داشت: ایام کنونی، ایام پاسداشت مقام معلم، بهویژه شهید مطهری و همچنین گرامیداشت شهدای والامقام است که یاد و نام آنان همواره الهامبخش جامعه اسلامی است.
حجت الاسلام والمسلمین لاریجانی با بیان اینکه سخن گفتن از شهید مطهری و شهید لاریجانی به معنای پرداختن به دو شخصیت جدا از هم نیست، افزود: میان این دو شهید، ارتباطی عمیق و گسترده برقرار بود. اگر بخواهیم شهید لاریجانی را در یک جمله توصیف کنیم، باید گفت ایشان تجلی عملی اندیشههای شهید مطهری بود.
وی ادامه داد: در سلوک فکری و عملی شهید لاریجانی، اندیشهها و منش شهید مطهری بهوضوح جریان داشت و این تأثیرپذیری، هم در گفتار و هم در رفتار ایشان قابل مشاهده بود.
فرزند شهید لاریجانی با اشاره به یکی از مهمترین توصیههای شهید لاریجانی به جوانان گفت: ایشان همواره بر رشد متوازن استعدادهای انسانی تأکید داشتند؛ موضوعی که برگرفته از آموزههای شهید مطهری بود. به اعتقاد ایشان، انسان زمانی به کمال میرسد که تمامی استعدادهای فطری خود را بهصورت متعادل پرورش دهد و از رشد کاریکاتوری پرهیز کند.
وی افزود: شهید لاریجانی خود نمونهای از این رویکرد بود و به همین دلیل از آرامش روحی و تعادل شخصیتی برخوردار بود.
حجتالاسلام والمسلمین لاریجانی یکی از ویژگیهای مشترک این دو شهید را برخورداری از نظام فکری منسجم دانست و تصریح کرد: شهید مطهری دارای دستگاه فکری منظم و ساختارمندی بود که تمامی حوزههای معرفتی از جمله فلسفه، اخلاق، اجتماع و سیاست را در بر میگرفت. این انسجام فکری در شهید لاریجانی نیز بهخوبی مشهود بود.
وی خاطرنشان کرد: توانایی تصمیمگیری سریع و دقیق شهید لاریجانی، ریشه در همین انسجام فکری داشت؛ چراکه فرد بدون برخورداری از یک دستگاه فکری منظم، در مواجهه با حوادث پیچیده دچار انفعال میشود.
واقعگرایی و انصاف در تحلیل از ویژگی های شهید لاریجانی بود
فرزند شهید لاریجانی واقعگرایی و انصاف را از دیگر ویژگیهای برجسته این دو شهید برشمرد و گفت: شهید مطهری در مواجهه با مسائل، بهدنبال درک دقیق واقعیت بود و با انصاف، دیدگاههای مخالف را نیز بهدرستی تبیین میکرد. این ویژگی در شهید لاریجانی نیز کاملاً مشهود بود.
وی افزود: شهید لاریجانی همواره تلاش میکرد تحلیلهای خود را بر اساس واقعیات صحنه داخلی و بینالمللی ارائه دهد و از هرگونه نگاه هیجانی و غیرواقعی پرهیز میکرد.
حجتالاسلام والمسلمین لاریجانی با اشاره به اهتمام شهید لاریجانی به اتقان علمی گفت: ایشان تمامی سخنرانیها، نوشتهها و تحلیلهای خود را شخصاً و با دقت فراوان تهیه میکرد و برای مخاطب احترام ویژهای قائل بود. حتی در فعالیتهای دانشگاهی نیز، زمان و انرژی قابل توجهی برای ارائه مطالب دقیق صرف میکرد.
وی افزود: همین دقت و اتقان، موجب صلابت در مواضع ایشان شده بود، بهگونهای که در مسائل مختلف، صرفنظر از فضای عمومی جامعه، بر اساس تشخیص خود عمل میکرد.
فرزند شهید لاریجانی در ادامه با اشاره به روحیه مسئولیتپذیری شهید لاریجانی گفت: ایشان معتقد بود که انسان باید به وظیفه خود عمل کند و نتیجه را به خداوند بسپارد. به همین دلیل، در برابر فشارهای اجتماعی و سیاسی، از مواضع خود عقبنشینی نمیکرد.
وی خاطرنشان کرد: شهید لاریجانی بارها تأکید میکرد که نباید به دنبال حفظ آبروی شخصی بود، بلکه باید وظیفه را انجام داد و آبرو را به خداوند واگذار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین لاریجانی اتکای عمیق شهید لاریجانی به خداوند را از مهمترین ویژگیهای ایشان دانست و گفت: ایشان معتقد بود که بسیاری از تحلیلها به دلیل نادیده گرفتن عنصر الهی دچار خطا میشوند و کسانی که خدا را در محاسبات خود لحاظ نمیکنند، دچار اشتباهات بزرگ خواهند شد.
وی در پایان افزود: این نگاه توحیدی، موجب آرامش و اطمینان خاطر شهید لاریجانی در مواجهه با سختترین شرایط میشد.
