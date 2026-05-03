۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

بوکس نونهالان و نوجوانان آسیا؛

مالکی و چمی‌پا نمایندگان بوکس ایران در دومین روز

در دومین روز از مسابقات بوکس قهرمانی آسیا دو نماینده تیم ملی بوکس نوجوانان کشورمان روز دوشنبه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا فردا (دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه)در شهر تاشکند و در ورزشگاه «کومپتیشن ونو» دو نماینده کشورمان در رده سنی نوجوانان به مصاف حریفان‌ خود خواهند رفت.

ابوالفضل مالکی در وزن ۵۲ کیلوگرم در نخستین روز از مسابقات باید به مصاف «محمد الماری» از قطر خواهد رفت. در صورت پیروزی با برنده دیدار ژاپن و سریلانکا خواهد رفت.

متین چمی‌پا در وزن ۵۷ کیلوگرم در نخستین مبارزه با «بهروز کنوف» از تاجیکستان مبارزه خواهد کرد. وی در صورت پیروزی به مصاف برنده دیدار فیلیپین و قرقیزستان خواهد رفت.

در این دوره از مسابقات ۴۶۰ بوکسور از ۲۱ کشور حضور پیدا کرده اند که تیم ملی ایران با ۱۴ بوکسور در رده سنی نونهالان و نوجوانان، دختران و پسران شرکت کرده اند. بیژن عبدالمالکی نیز به عنوان مربی هدایت تیم ملی نوجوانان را برعهده دارد.

