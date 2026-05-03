۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

انصاری: زن شکارچی با اسلحه کالیبر ۲۷۰ در بازرجان تفرش دستگیر شد

اراک- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، از شناسایی و دستگیری نخستین زن شکارچی در این استان در منطقه بازرجان تفرش خبر داد و گفت: یک اسلحه کالیبر ۲۷۰ و لاشه شکار از این متخلف کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر انصاری اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعات موثق درباره شکار غیرمجاز و تیراندازی در دره مالخانی منطقه شکارممنوع بازرجان تفرش در روز گذشته، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تفرش بلافاصله به محل اعزام شد.

وی افزود: محیط‌بانان پس از بررسی‌های اولیه و انجام رصد و کمین چند ساعته، سرانجام ساعت ۱۹ با متخلفان مواجه شده و موفق به دستگیری سه نفر شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد اسلحه‌دار و تیرانداز این گروه یک خانم غیر بومی بوده که در سال‌های اخیر نیز گزارش‌هایی از مشاهده وی در منطقه، در حالی که با فرزند خود و با لباس عادی و پوشش کامل بانوان تردد می‌کرده، به یگان حفاظت رسیده بود که موضوع برای محیط‌بانان قابل توجه بود.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، از متخلفان بخشی از لاشه و اجزای یک رأس قوچ وحشی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری گلوله‌زنی کالیبر ۲۷۰ و چهار عدد فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.

انصاری گفت: متخلفان به همراه خودروی مربوطه به اداره حفاظت محیط زیست تفرش منتقل شدند و تشکیل پرونده و پیگیری قانونی این تخلف در دستور کار قرار گرفت.

