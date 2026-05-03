به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر یکشنبه در نشست بررسی ظرفیت های مرزی ایلام با تاکید بر لزوم تمرکز بر شناسایی و رفع موانع موجود در مرزهای مرزی استان اظهار داشت: هماهنگی بین مسئولان کشور و به‌ویژه نمایندگان دولت در استان‌ها، بهترین راهبرد برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و ایجاد شکوفایی است.

نماینده مردم ایلام در مجلس با بیان اینکه هر کاری که انجام می‌دهیم باید خروجی مشخص داشته باشد، افزود: ملاک موفقیت، افزایش واقعی اعداد صادرات و واردات است.

همتی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر مرزی ایلام، خاطرنشان کرد: استان باید از این فرصت طلایی برای کمک به کشور و حتی استان‌های هم‌جوار خود استفاده کند.

وی افزود: ما در این شرایط نباید فقط به فکر خودمان باشیم؛ بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت مرزی، نقش مؤثری در تأمین نیازهای سراسری کشور ایفا کنیم.

همتی در ادامه به نقش حیاتی مرزهای چیلات در شهرستان دهلران، هلاله شمالی در شهرستان چوار و چنگوله در مهران اشاره کرد و گفت: تکمیل و راه‌اندازی این مرزها در دستور کار فوری قرار دارد.

وی تأکید کرد: مصوبه دولت برای تسریع در فرآیندهای اداری و زیرساختی این مرزها، می‌تواند تغییرات بنیادینی در اقتصاد استان ایجاد کند.

وی گفت: خروجی کار ما باید در افزایش حجم تجارت و رونق بازارهای مرزی دیده شود؛ زیرا اگر این مرزها فعال شوند، نه‌تنها ایلام، بلکه کل منطقه غرب کشور از این توسعه اقتصادی بهره‌مند خواهد شد.

همتی در پایان از مسئولان خواست تا با عزمی راسخ و هماهنگی کامل، این پروژه‌های ملی را به سرانجام برسانند تا ایلام به عنوان قطب تجاری غرب کشور شناخته شود.