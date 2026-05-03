به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگوی زنده تلویزیونی درباره طرح ایران که از طریق پاکستان برای پایان جنگ به آمریکا منتقل شده است، اظهار کرد: طرح ما منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است. مواردی که درباره جزئیات مباحث هسته ای در رسانه‌ها مطرح شده مطلقاً در این طرح وجود ندارد.

وی ادامه داد: الان ما متمرکز بر مختصات مربوط به پایان جنگ در منطقه به شمول لبنان هستیم. باقی مواردی که گفته می‌شود بخشی از آن مربوط به سوابق مذاکرات هسته‌ای در دو دور قبلی است که منجر به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان شد. الان طرح 14 بندی ایران متمرکز بر خاتمه جنگ است و موارد دیگری که در برخی رسانه‌ها مطرح شده وجود ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: درباره اینکه در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ در زمان خود تصمیم‌گیری می‌شود اما در این مرحله ما مذاکرات هسته‌ای نداریم.

ادعای مین‌روبی در تنگه هرمز توسط آمریکا در طرح ما وجود ندارد

بقایی در پاسخ به سوالی درباره انتشار اخباری در خصوص مین‌روبی تنگه هرمز توسط ایران و آمریکا، تاکید کرد: این مورد نیز از آن چیزهایی است که ساخته و پرداخته قوه تخیل برخی رسانه‌ها است و چنین چیزی در این طرح وجود ندارد.

وی درباره انتساب اخباری در خصوص تعیین بازه زمانی 30 روزه برای پاسخ به مواضع طرف مقابل، گفت: این طرح مبتنی بر این است که در ابتدا یک تفاهمی برای خاتمه جنگ تنظیم شود و در یک بازه زمانی 30 روزه درباره نحوه اجرای آن بحث شود. خیلی طبیعی است که نمی‌توان در قالب تفاهم 14 بندی درباره جزئیات اجرای تفاهم به نتیجه رسید. این بازه 30 روزه برای این امر در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به اینکه پس این بازه 30 روز اولتیماتوم نیست؟، تصریح کرد: اصلاً اولتیماتوم مطرح نیست. ایران هیچوقت تحت ضرب‌الاجل و اولتیماتوم مذاکره نکرده است و وقعی بر این نگذاشته است.

تضمین ما، قدرت ما و اهرم‌های ما است

بقایی در پاسخ به سوالی درباره تضمین انجام تعهدات از سوی آمریکا، یادآور شد: اصلاً موافق با کلمه تضمین نیستم. تضمین ما، قدرت ما و اهرم‌های ما است و باید به بهترین نحو از آن استفاده کنیم.

وی در پایان سخنان خود خبر داد: طرف آمریکایی به طرح پیشنهادی ایران پاسخ داده است و نظرات خود را به طرف پاکستانی منعکس کرده است که ما آنها را بررسی کرده و واکنش لازم را اتخاذ خواهیم کرد.