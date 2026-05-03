سلوا سلوم: وحدت رمز شکست ناپذیری جبهه حق است

به گزارش خبرنگار مهر، سلوا سلوم شامگاه یکشنبه در اجتماع اقتدار مردم شاهرود در میدان امام خمینی(ره) این شهر، ضمن گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهید نصرالله بیان کرد: این شهدا، اسطوره های مقاومت در برابر جبهه کفر محسوب می شوند.

وی با اشاره به ضرورت ادامه راه شهدای مقاومت بیان کرد: اشتباه دشمن این است که تصور می کند با به شهادت رساندن چهره ها، مقاومت را می تواند به پایان برساند.

این فعال جبهه مقاومت لبنان با بیان اینکه شهادت راه مقاومت را مستحکم تر می کند، بیان کرد: جبهه مقاومت روز به روز پوینده تر و مقاوم تر از گذشته است.

سلوا نبرد امروز را جنگ بین حق و باطل دانست و تاکید کرد: خداوند پیروزی نهایی جبهه حق را وعده داده است.

وی افزود: گفت: وحدت مسلمانان و مقاومت در برابر دشمنان، دو اصل پیروزی جبهه حق علیه باطل است.

این فعال جبهه مقاومت لبنان همچنین با اشاره به بمباران اخیر لبنان توسط رژیم صهونیستی بیان کرد: این مبارزات جبهه مقاومت را قوی تر از گذشته می کند.

سلوا با بیان اینکه رژیم صهیونیستی شاید بتواند از لحاظ اقتصادی جبهه مقاومت را تحت فشار قرار دهد، اما نمی‌تواند به اهدافش دست پیدا کند، تاکید کرد: یقین داریم که نصرت الهی شامل حال جبهه مقاومت می شود.