کارخانه های فاقد مجوز تولید آسفالت در تالش از بستر رودخانه خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جان احمد آقایی عصر یکشنبه در جریان بازدید از تعدادی از کارخانه‌های آسفالت مستقر در شهرستان تالش، ضمن بررسی وضعیت فنی، محیط زیستی و قانونی این واحدها، از برخورد جدی با واحدهای فاقد مجوز خبر داد.

آقایی اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی و بررسی‌های نهادهای نظارتی مشخص شد تعدادی از کارخانه‌های تولید آسفالت در تالش بدون گواهینامه فنی معتبر و مجوز رسمی فعالیت می‌کنند که این موضوع علاوه بر تخلف قانونی، تهدیدی جدی برای محیط زیست منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: مطابق قوانین جاری کشور، استقرار واحدهای صنعتی در بستر و حریم رودخانه‌ها ممنوع است و این محدوده باید آزاد و عاری از هرگونه ساخت‌وساز باشد. ازاین‌رو، دستگاه‌های اجرایی و متولی موظفند نسبت به انتقال سریع این واحدها به مناطقی خارج از بستر رودخانه اقدام کنند.

بازرس‌کل گیلان با تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: در صورت بی‌توجهی به تذکرات قانونی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در قبال واحدهای آلاینده و فاقد مجوز صورت نمی‌گیرد.