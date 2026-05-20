به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی بعد از ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به همراه بازدید از کارخانه چوکای تالش، اظهار کرد: طبق درخواست مدیریت چوکا و مراجعات مردمی و مدیران استان، نخستین جلسه قرارگاه حمایتی و نظارتی در این راستا برگزار شد.

وی با بیان اینکه چوکا یک ابرکارخانه صنعتی کشور است، گفت: این کارخانه ظرفیت فراوانی برای اشتغال نیروهای جویای کار دارد.

بازرس کل گیلان تصریح کرد: چوکا تحت تأثیر رانت‌های سیاسی در دو دهه اخیر دچار رکود شد و مدیریت آن با اخلال مواجه گردید، اما حاکمیت و دستگاه نظارتی اجازه نمی‌دهند سودجویان این ظرفیت مهم را به جولانگاه منافع منفعت‌طلبانه خود تبدیل کنند.

آقایی با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه نظارتی بر این موضوع، عنوان کرد: هر مدیری باید در چارچوب ظرفیت قانونی خود در این راستا کمک کند تا اهداف بلند و افق ترسیم‌شده این واحد تولیدی در راستای توسعه اقتصادی محقق شود.

وی ضمن تأکید بر شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، افزود: هر یک از دستگاه‌های طلبکار از چوکا یا مسئولیت‌های محول‌شده به این کارخانه، پس از عدم توانایی در گردش مالی و تأمین سرمایه در گردش، مکلف به پذیرش مسئولیت خود هستند.

بازرس کل گیلان بر لزوم تأمین بسترهای اشتغال توسط دستگاه‌های حمایتی طبق فرمایشات رهبری تأکید کرد و گفت: رشد تولید و افزایش اشتغال از جمله سیاست‌های مهمی است که به محرومیت‌زدایی منجر خواهد شد.

آقایی با بیان اینکه چوکای تالش عزت شهرستان و استان است، گفت: این کارخانه با بیش از ۴۷ سال سابقه فعالیت، چشم امید مردم است. تمام تلاش ما این است که به دور از هرگونه نگاه‌های سودجویانه، بستری برای اشتغال با حمایت دولت و حاکمیت به‌ویژه مردم فراهم شود تا شاهد اشتغال‌زایی باشیم.

وی اضافه کرد: این نوید را به مردم می‌دهیم که به زودی چوکا به رسالت اصلی خود بازخواهد گشت. راز احیای چوکا، برگشت منطقه شفارود به کارخانه در جهت تأمین مواد اولیه یعنی آب و چوب است.

بازرس کل گیلان ضمن تأکید بر لزوم تعامل و حمایت خردمندانه مسئولان از این واحد تولیدی، خاطرنشان کرد: چوکا مجدداً احیا خواهد شد و به چرخه تولید برمی‌گردد. همچنین هیچ‌کس حق ندارد نسبت به حقوق کارگران به عنوان عائله خداوند بی‌تفاوت باشد.