انسجام مردمی، پاسخ قاطع به تهدیدهاست

حجتالاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در ماههای اخیر، این همراهی را نمادی از وفاداری تاریخی ملت ایران به آرمانهای انقلاب و دفاع از عزت ملی دانست و اظهار کرد: آنچه در این مدت شاهد بودیم، جلوهای کمنظیر از انسجام اجتماعی و وحدت ملی بود که در تاریخ معاصر کشور نمونههای معدودی برای آن میتوان یافت.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی روحیه ایثار و جانفشانی خود را به اثبات رساندهاند، افزود: در دو ماه گذشته این روحیه به شکلی ویژه و در ابعادی گستردهتر نمایان شد؛ حضوری که در آن همه اقشار، اصناف، گروههای اجتماعی، اقوام و طوایف، از شهرها و روستاها گرفته تا نسلهای مختلف، با سلایق و دیدگاههای متنوع در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به پویش «جانفدا» گفت: مشارکت گسترده مردم در این پویش، یکی از روشنترین جلوههای همبستگی ملی است و نشان میدهد ملت ایران با وجود تنوع فرهنگی، اجتماعی و فکری، در بزنگاههای حساس بر سر دفاع از ایران و ارزشهای ملی و دینی اتفاقنظر دارند.
گرزین این حضور را حامل پیامی روشن برای افکار عمومی جهان دانست و خاطرنشان کرد: این انسجام ملی بیانگر تحقق یک اراده جمعی بزرگ است؛ ارادهای که نشان میدهد ملت ایران نهتنها در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نمیکند، بلکه با قدرت و انسجام بیشتری مسیر خود را ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: آنچه امروز در گرگان و دیگر نقاط کشور مشاهده میشود، صرفاً یک حضور مقطعی نیست، بلکه نشانهای از بلوغ اجتماعی و بصیرت عمیق مردمی است که درک درستی از شرایط حساس کشور دارند و در دفاع از استقلال، عزت و اقتدار ملی خود مصمم هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: سرمایه اصلی جمهوری اسلامی، همین مردم هستند و استمرار این وحدت و همدلی میتواند پشتوانهای بزرگ برای عبور از چالشها، تقویت اقتدار ملی و حرکت به سوی آیندهای روشنتر برای ایران اسلامی باشد.
نظر شما