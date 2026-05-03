  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

اقتدار امروز ایران، حاصل هم‌افزایی مردم و نیروهای مسلح است

اقتدار امروز ایران، حاصل هم‌افزایی مردم و نیروهای مسلح است

گرگان-استاندار گلستان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در صحنه‌های حساس، اظهار کرد: پیوند میان ملت و نیروهای مسلح، مهم‌ترین عامل تثبیت امنیت و اقتدار کشور در برابر تهدیدات خارجی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در رزمایش جان‌فدا ییان ایران امام رضایی با اشاره به استمرار حضور مردمی در حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تداوم این حضور که اکنون به بیش از ۶۳ شب رسیده، جلوه‌ای از وفاداری و بصیرت مردم است که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، به‌روشنی خود را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه مردم ایران همواره در دفاع از کشور و ارزش‌های خود پیشگام بوده‌اند، افزود: این حضور گسترده و خودجوش، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و فشار، متحد و استوار ایستاده است.

استاندار گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهدا و ایستادگی مردم است و باید این سرمایه عظیم اجتماعی حفظ و تقویت شود.

طهماسبی همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت و دفاع از کشور، گفت: عملکرد دقیق و مقتدرانه رزمندگان اسلام در مقاطع حساس، نشان‌دهنده آمادگی کامل و توان بازدارندگی بالای جمهوری اسلامی است که این توان، با پشتوانه مردمی معنا پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر امروز کشور در برابر تهدیدات خارجی با قدرت ایستاده، نتیجه هم‌افزایی میان مردم، نیروهای مسلح و هدایت‌های رهبری است و این انسجام، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان به شمار می‌رود.

استاندار گلستان در ادامه با اشاره به مسئولیت دولتمردان در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: در کنار این حضور ارزشمند مردمی، وظیفه مسئولان خدمت‌رسانی صادقانه و بی‌وقفه به مردم است تا از این فرصت برای پیشرفت و توسعه کشور به بهترین شکل استفاده شود.

وی با قدردانی از مردم، نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان استان، گفت: این همدلی و همراهی، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای عبور از چالش‌ها و حرکت به سوی آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی است.

کد مطلب 6819017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها