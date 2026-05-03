به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در رزمایش جان‌فدا ییان ایران امام رضایی با اشاره به استمرار حضور مردمی در حمایت از نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تداوم این حضور که اکنون به بیش از ۶۳ شب رسیده، جلوه‌ای از وفاداری و بصیرت مردم است که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، به‌روشنی خود را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه مردم ایران همواره در دفاع از کشور و ارزش‌های خود پیشگام بوده‌اند، افزود: این حضور گسترده و خودجوش، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و فشار، متحد و استوار ایستاده است.

استاندار گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهدا و ایستادگی مردم است و باید این سرمایه عظیم اجتماعی حفظ و تقویت شود.

طهماسبی همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت و دفاع از کشور، گفت: عملکرد دقیق و مقتدرانه رزمندگان اسلام در مقاطع حساس، نشان‌دهنده آمادگی کامل و توان بازدارندگی بالای جمهوری اسلامی است که این توان، با پشتوانه مردمی معنا پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر امروز کشور در برابر تهدیدات خارجی با قدرت ایستاده، نتیجه هم‌افزایی میان مردم، نیروهای مسلح و هدایت‌های رهبری است و این انسجام، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان به شمار می‌رود.

استاندار گلستان در ادامه با اشاره به مسئولیت دولتمردان در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: در کنار این حضور ارزشمند مردمی، وظیفه مسئولان خدمت‌رسانی صادقانه و بی‌وقفه به مردم است تا از این فرصت برای پیشرفت و توسعه کشور به بهترین شکل استفاده شود.

وی با قدردانی از مردم، نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان استان، گفت: این همدلی و همراهی، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای عبور از چالش‌ها و حرکت به سوی آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی است.