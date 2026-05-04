۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۷

نقش مهم دانشگاه آزاد اسلامی در جهاد فرهنگی و اقتصادی

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه آموزش عالی کشور از نظر تعداد دانشجویان و استادان، نقش مهمی در جهاد فرهنگی و اقتصادی بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ابتدای سخنان خود با عرض تسلیت شهادت امام مجاهد و قائد عظیم اظهار کرد: یاد شهدای عزیز، به‌ویژه شهدای دانشگاه آزاد اسلامی را گرامی می‌داریم و در رأس آن‌ها از دانشمند شهید دکتر طهرانچی یاد می‌کنیم. روز استاد و معلم را نیز به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم.

وی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری افزود: حضرت آقا در پیام اخیر خود فرمودند که به هر حال ما نبرد نظامی در جریان داریم و در کنار آن نبرد اقتصادی و فرهنگی و جهاد اقتصادی و فرهنگی داریم که اینها به عهده متولیان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه آموزش عالی کشور از نظر تعداد دانشجویان و استادان و با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه اقتصاد، نقش مهمی در جهاد فرهنگی و اقتصادی بر عهده دارد و به طور جدی این مأموریت‌ها را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به انتظارات راهبردی از دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: امام شهیدمان از دانشگاه آزاد اسلامی انتظار داشتند همان‌گونه که سپاه در مأموریت‌های خود برای انقلاب و رهبری نقش‌آفرینی می‌کند، این دانشگاه نیز در حوزه علم، فناوری و فرهنگ چنین نقش و ظرفیتی را ایفا کند.

حجت الاسلام و المسلمین رستمی افزود: باید دانشگاه در خدمت اقتدار ایران عزیز قرار گیرد، در مسیر حل مسائل کشور و پاسخ به نیازها حرکت کند و زمینه‌ساز اقتدارآفرینی برای نظام باشد.

وی تصریح کرد: هدف دانشگاه باید این باشد که در راستای مأموریتی که حضرت آقا در بیانیه گام دوم به جوانان فرمودند، یعنی زمینه‌سازی برای تمدن نوین اسلامی، حرکت کند و ان‌شاءالله این مسیر شدنی است.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که رهبر عزیزمان فرمودند ما در دوران معجزه‌ها زندگی می‌کنیم و آثار آن در منطقه و جهان قابل مشاهده است. ان‌شاءالله خداوند ما را قدردان این نعمت‌ها و عامل به وظایفمان قرار دهد.

در ادامه جلسه، برنامه ها و سیاست های دانشگاه در سال جدید نیز ارائه گردید.

کد مطلب 6819399
زهرا سیفی

