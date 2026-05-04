شهرداری درخواست جدیدی برای بودجه جنگ نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بودجه جنگ در مدیریت شهری پایتخت، اظهار کرد: شهرداری تهران در حال اجرای بودجه است و تاکنون درخواست جدیدی برای تخصیص اعتبار نداشته است.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به تبصره‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسید، چهار درصد کل بودجه در اختیار شهردار قرار دارد که مقرر شد از این رقم در مدیریت شرایط جنگ هزینه شود. بر این اساس شهرداری می‌تواند ۱۳ هزار میلیارد تومان در حوزه های مرتبط با جنگ هزینه کند و گزارش اقدامات را به شورا رائه دهد.

آخوندی با تأکید بر اینکه شهرداری تاکنون نیاز بیشتر و درخواست مضاعفی برای اختصاص بودجه نداشته است، خاطرنشان کرد: در روزهای بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ غیر از بودجه در اختیار شهردار، پنج هزار میلیارد تومان اعتبار مرتبط با جنگ منوط بر ارائه برنامه توسط شهرداری پیش‌بینی شد که در صورت نیاز مجوزهای لازم برای هزینه‌کرد آن اخذ شود اما شهرداری هنوز نیازی به ارائه برنامه و دریافت این بودجه پیدا نکرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: علاوه بر این موارد مقرر شد لایحه‌ای مبنی بر اعطای اختیارات و مجوزها به شهرداری برای تسهیل امور شهروندان آسیب‌دیده از جنگ، اجاره منزل مسکونی برای آنها و امور قراردادها با پیمانکاران ارائه شود.

وی افزود: این لایحه ارائه شده و در کمیسیون‌ها در حال بررسی است که بر مبنای آن شورا مجوزهای لازم را برای رفع موانع در خصوص موارد مرتبط با جنگ به شهرداری اعطا خواهد کرد.

آخوندی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه نیز چند مصوبه برای تسهیل کار مردم در شورا به تصویب رسید، تصریح کرد: لایحه جدید نیز به نوعی به روزرسانی مصوبات قبلی است و برخی موارد جدید مربوط به جنگ به آن اضافه و به زودی در صحن شورا تصویب می‌شود تا مشکل و مانعی در رفع مشکلات شهروندان آسیب‌دیده در جنگ وجود نداشته باشد و شهرداری این مجوز را کسب کند که متناسب با شرایط جنگ تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند.