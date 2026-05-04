چرا تفکیک پسماند از مبدا در برهه زمانی فعلی اهمیت دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به اینکه روزانه حدود ۱۰۰ تن انواع پسماند خشک پلاستیکی و نایلونی وارد مرکز دفن آرادکوه می‌شود، تصریح کرد: تفکیک از مبدأ این دسته از پسماندها و تحویل آنها به نوماند، ضمن کمک به پیشرفت صنعت بازیافت، امکان جبران بخشی از کمبودها را از طریق صنایع تبدیلی فراهم می‌آورد و به رونق چرخه‌های اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

وی ضمن تأکید بر لزوم تلاش همگانی برای به حداقل رساندن مصرف روزانه پلاستیک، خاطرنشان کرد: با کاهش میزان استفاده و افزایش تفکیک و بازیافت، می‌توانیم به طور موثری به اقتصاد چرخشی کشور کمک کرده، محصولات قابل بازیافت را به چرخه تولید بازگردانیم و از بروز آسیب‌های جدی به محیط زیست و طبیعت جلوگیری کنیم. به طور مثال با استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای، خرید فله‌ای مواد خوراکی، به حداقل رساندن استفاده از محصولات یکبار مصرف، انتخاب بسته‌بندی‌های شیشه‌ای یا مقوایی به جای پلاستیک، همراه داشتن قمقمه آب به جای بطری‌های یکبار مصرف، استفاده مجدد از کیسه‌های نایلونی خرید و در نهایت، انتخاب محصولات ارگانیک و سازگار با محیط زیست که قابلیت مصرف چندباره و طولانی‌مدت دارند، می توان به کاهش مصرف پلاستیک و حفاظت از محیط زیست کمک مؤثری کرد.

قضاتلو در پایان یادآور شد: محصولات پلاستیکی تجزیه‌ناپذیر بوده و سال‌های طولانی در طبیعت باقی می‌مانند بطوریکه ورود آن‌ها به منابع طبیعی، سلامت انسان‌ها و سایر موجودات را به خطر می‌اندازد. از این رو، همکاری شهروندان در تفکیک پسماند و کاهش مصرف، گامی حیاتی در جهت حفظ سلامت جامعه و پایداری محیط زیست محسوب می‌شود و در شرایط کنونی که کشور نیازمند تقویت هرچه بیشتر صنایع داخلی و اقتصاد مقاومتی است، اهمیت دوچندانی می‌یابد.