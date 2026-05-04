عرض ارادت هنرمندان چهارمحال و بختیاری به ساحت امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرمندان شاعر و خوشنویس استان چهارمحال و بختیاری در فضایی صمیمی و معنوی گرد هم آمدند و با زبان هنر، عشق و دلدادگی خود را به ساحت مقدس امام رئوف به تصویر کشیدند. در این محفل آیینی، شاعران با قرائت اشعار رضوی و خوشنویسان با خلق آثار هنری، کوشیدند جلوه‌ای ماندگار از این مناسبت مبارک را در حافظه فرهنگی استان ثبت کنند.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در حاشیه این نشست گفت: این گردهمایی با همکاری حلقه شعر ولایی زفرات و کانون خدمت شعر و ادب رضوی استان چهارمحال و بختیاری و با میزبانی کانون فرهنگی و هنری مساجد استان برگزار شد و نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرمندان استان در ترویج فرهنگ رضوی است.

احسان قائدی با اشاره به جایگاه شعر آیینی در جریان‌سازی فرهنگی افزود: شاعران آیینی استان به‌طور مستمر نشست‌های هفتگی خود را با عنوان «ققنوس» در حوزه هنری برگزار می‌کنند و این برنامه، فرصتی برای هم‌افزایی شاعران از نشست‌ها و محافل مختلف استان فراهم کرده است. برگزاری این نشست در مناسبت میلاد امام رضا(ع)، جلوه‌ای ویژه به فعالیت‌های مستمر شاعران استان بخشید.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به شعر آیینی و هنر خوشنویسی تصریح کرد: این دو هنر، از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیم دینی و معارف اهل‌بیت(ع) به نسل‌های مختلف هستند و حوزه هنری تلاش دارد با حمایت از هنرمندان متعهد، زمینه ماندگاری آثار فاخر آیینی و تقویت هویت دینی ـ فرهنگی جامعه را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این عصر شعر و هنر رضوی در پایان با اقامه نماز جماعت به امامت حجت‌الاسلام حجت‌پناه، رئیس نمایندگی آستان قدس رضوی در استان چهارمحال و بختیاری، به کار خود پایان داد.

گفتنی است نشست‌های شعر «ققنوس» حوزه هنری، دوشنبه‌های هر هفته ساعت ۱۵:۳۰ در حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری با حضور شاعران استان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در این نشست‌ها شرکت کنند.