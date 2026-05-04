توقیف محموله ۵ میلیاردی قطعات تلفن همراه در هنگ مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان کالای قاچاق، مرزبانان حین بازدید و بازرسی خودرو های ورودی به کشور در لاین ترانزیت به خودرو افغان مشکوک که پس از بازرسی دقیق خودرو موفق شدند ۹۱ عدد تاچ LCD ایفون، یک دستگاه یووی و ۱۰ دست یاتاقان که در داشبورد خودرو به صورت ماهرانه مخفی شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در ادامه با قدردانی از تلاش های مرزبانان غیور هنگ مرزی تایباد بیان کرد: کارشناسان در مجموع ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده و در این راستا یک تبعه افغان دستگیر و تحویل مراجع ذی الصلاح شد.

وی با بیان اینکه هوشیاری دائمی و اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان این فرماندهی راه را بر همه قانون شکنان و سودجویان بسته است خاطرنشان کرد: گوشی های کشف شده پس از ثبت در سامانه مربوطه تحویل پلیس آگاهی می شود تا در اسرع وقت به مال باختگان تحویل داده شود.