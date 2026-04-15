۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

کشف ۲۰۰ فقره سرقت در یک پرونده گوشی قاپی در مشهد

مشهد- فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲ متهم گوشی قاپی خبر داد و گفت: اعترافات اولیه از متهمان حکایت از ۲۰۰ فقره سرقت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقوی اظهار کرد: تیم های تجسس سرکلانتری غرب کلانشهر مشهد طرح ویژه مقابله با سرقت را در محوریت برخورد با گوشی قاپی های سریالی در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی افزود: ماموران کلانتری شهرک فراجا در این پاتک ضربتی با توجه به سرنخ های موجود و کنترل ومراقبت های پوششی دو متهم پرونده را در بلوار وکیل آباد دستگیر کردند. در بازرسی اولیه از متهمان ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد.

وی ادامه داد: اعترافات اولیه از متهمان حکایت از ۲۰۰ فقره سرقت دارد و این هشداری است به شهروندان عزیز که توصیه های پلیسی در نکات مراقبتی و بازدارنده از گوشی قاپی را مورد نظر داشته باشند. هماهنگی با مرجع قضایی برای شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

