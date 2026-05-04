زخم جنگ بر اسناد ۱۵۰ ساله امدادگری هلال احمر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان حملات اسفند ۱۴۰۴ که از آن با عنوان «جنگ رمضان یا جنگ ۴۰ روزه» رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه تمدن کشورمان یاد میشود، مرکز اسناد و موزهٔ ملی جمعیت هلال احمر، به دلیل مجاورت با بیمارستان خاتمالانبیا و مراکز درمانی دیگر، هدف اصابت برخی ترکش ها و موج انفجار قرار گرفت. این حمله علاوه بر آسیب به تجهیزات و تأسیسات این مرکز، خطری جدی و بعضا جبرانناپذیر را متوجه میراث مکتوب و اشیای تاریخی آن ساخت.
علی صارمیان دبیر شورای مستندسازی جمعیت و سرپرست موزه و مرکز اسناد هلال احمر در گفتوگو با مهر، این حمله را مغایر با قوانین حقوق بشردوستانهٔ بینالمللی (IHL) دانست و با استناد به کنوانسیونهای ژنو که بر مصونیت اماکن فرهنگی و بشردوستانه در مخاصمات تأکید دارند، آن را مصداق تعرض به هویت یک ملت خواند.
وی با لحنی تاسف بار گفت: «آنچه قلب ما را به درد میآورد، صرفاً خرابی تجهیزات و خسارات نیست. خطری است که اسناد و اشیای تاریخی ما را تهدید کرد و به برخی اسناد صدمه زد. در این گنجینه، اسنادی نگهداری میشود که برخی بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارند و روایتگر تأسیس نخستین انجمنهای خیریه در ایران و شکلگیری جمعیت شیر و خورشید سرخ هستند؛ نهادی که هلال احمر امروز وارث پرافتخار آن است.»میدانید این موزه از آثار معماری معمار ایرانی فریدون کسرایی ، برادر شاعر بزرگ و سراینده سرود آرش ، سیاوش کسرایی است.
وی تأکید کرد: «مهاجمان با این اقدام، حافظهٔ تاریخی امدادگری ایران را هدف گرفتند. این ظلم در حالی بر ما رفت که امدادگران ما با تنهای زخمی، در سکوت به نجات مردم میشتافتند. دشمن نه به انسان زنده رحم کرد و نه به میراثی که قصهٔ انسانیت این سرزمین را روایت میکند.»
